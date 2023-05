Versicherer: Viermal so viele Schäden durch Sturm und Hagel

Sturm und Hagel haben in Berlin im vergangenen Jahr mehr als viermal so viele Schäden an Wohnhäusern angerichtet wie im Jahr zuvor. Das geht aus der bundesweiten Naturgefahrenbilanz hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch vorstellte. Demnach stieg die Zahl der Schadenmeldungen auf 1000 Wohngebäudeversicherungsverträge von 6,0 in 2021 auf 26,3. Berlin landete mit diesem Wert im Ländervergleich auf Platz zwölf. Bundesweit lag die Schadenhäufigkeit bei Sturm- und Hagelschäden bei 35,2 Schadenmeldungen. Die meisten Schäden gab es in Niedersachsen mit 66,8 Meldungen.