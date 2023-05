Kettensägenkünstler machen Späne beim Speedcarving

Christian Mücke, Kettensägen-Künstler, arbeitet mit einer Motorsäge an einem großen Eichenstamm. Speedcarving nennt sich die Kettensägenkunst, bei der in vorgegebener Zeit Skulpturen aus Holzstämmen entstehen.

Unter dem Motto „Wir machen Späne“ messen sich am 10. und 11. Juni 20 Kettensägenkünstler aus ganz Deutschland in Heinersdorf (Oder-Spree). Auf Einladung von Christian Mücke treten sie auf dem Gelände der Alten Schäferei in der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving gegeneinander an.