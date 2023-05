Kriminalität 59-Jähriger bei Raub in Berlin-Neukölln verletzt

Ein 59-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am frühen Morgen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leinestraße von zwei Männern unvermittelt geschlagen und getreten. Danach sollen die beiden Angreifer den 59-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben, wobei er seine Bauchtasche verlor.