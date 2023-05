Unions Diogo Leite diesmal nicht in Portugals Kader

Diogo Leite vom 1. FC Union Berlin ist diesmal nicht in Portugals Fußball-Nationalteam berufen worden. Trainer Roberto Martínez verzichtet in den EM-Qualifikationsspielen im Juni gegen Bosnien-Herzegowina und Island auf den Abwehrspieler. Ende März hatte der Coach Leite noch für die Partien gegen Liechtenstein und Luxemburg erstmals nominiert, zum Einsatz gekommen war der 24-Jährige damals aber nicht. „Wir haben keinen Spieler ausgeschlossen, sie sind weiter auf unserer Liste“, sagte Martínez am Montag in Lissabon auch mit Blick auf Leite.

Bei der 2:4-Niederlage in Hoffenheim vor gut einer Woche hatte der Verteidiger gepatzt und war zur Pause ausgewechselt worden. Beim 1:0 gegen Werder Bremen am Samstag spielte er aber wieder durch. Ob Leite auch in der kommenden Saison für Union aufläuft, ist noch unklar.