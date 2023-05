Fußball Union Berlin will sich auch in der Königsklasse treu bleiben

Der sensationelle Einzug in die Champions League soll beim 1. FC Union Berlin laut Aussagen der Beteiligten keinen Größenwahn auslösen. „Das kann auch in zwei Richtungen gehen, das muss man ganz klar ansprechen. Mit viel Geld kannst du auch viel Blödsinn anstellen. Aber der Verein hat in den letzten Jahren genug bewiesen, dass sie keine unvernünftigen Dinge machen, dass sie demütig bleiben“, sagte Torschütze Rani Khedira nach dem 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen am Samstag.