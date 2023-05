Ermittlungen Tödliche Schüsse in Gatow: Weitere Verdächtige in U-Haft

Nach der Tötung eines Mannes in Berlin-Gatow ist eine 16-jährige Tatverdächtige am Mittwoch in Untersuchungshaft gekommen. Entscheidend für den Haftbefehl war, dass die Jugendliche inzwischen 16 Jahre alt geworden sei und damit strengere Voraussetzungen für sie gelten, sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft, Karen Sommer, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet.