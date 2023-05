Landtag Brandenburg: 270 Straftaten in Zusammenhang mit Ukrainekrieg

Im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind in Brandenburg seit Januar 2022 bis Ende April dieses Jahres 270 Straftaten bei der Polizei registriert worden. Die Taten könnten jedoch nicht in „pro-russisch“ oder „pro-ukrainisch“ unterteilt werden, wie das Innenministerium in Potsdam auf Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Eine Zuordnung sei im Zuge einer automatisierten Recherche nicht möglich.