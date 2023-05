Mann in Marzahn antisemitisch beleidigt

Zwei Unbekannte haben einen Mann in Berlin-Marzahn antisemitisch beleidigt. Einer von ihnen versuchte zudem, den 45-Jährige zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann saß demnach am Dienstagnachmittag auf einer Parkbank an der Allee der Kosmonauten, als die zwei Verdächtigen unvermittelt auf ihn zukamen und ihn beleidigten. Der 45-Jährige suchte daraufhin in einem nahen Hauseingang Schutz. Einer der beiden Unbekannten folgte ihm und versuchte ihn zu schlagen und zu treten. Dann flüchteten die Verdächtigen mit einem E-Roller. Der Staatsschutz ermittelt.