„Vereinte Patrioten“: Aussagen der Angeklagten erwartet

Am zweiten Verhandlungstag im Verfahren gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) werden die Einlassungen einiger Angeklagter erwartet. Mehrere der insgesamt fünf Angeklagten - vier Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und eine 75-jährige Frau - haben über ihre Anwälte angekündigt, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Zeugen sind laut dem Oberlandesgericht Koblenz weder am Mittwoch noch am Donnerstag geladen. Der Prozess hat in der vergangenen Woche mit der Vorlesung der Anklage durch die Bundesanwaltschaft begonnen.