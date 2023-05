Giffey zur Ausbildungsumlage: Keiner zahlt Strafe

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat Kritik an der geplanten Ausbildungsumlage zurückgewiesen. „Wir haben sehr viele Unternehmen, die sich immer beklagen über den Fachkräftemangel und dann sagen: Wir bilden nicht aus“, sagte die SPD-Politikerin in der RBB-„Abendschau“ am Dienstag. „Es muss da eine höhere Verbindlichkeit rein. Deshalb lege ich ganz große Hoffnung in unser Ausbildungsbündnis.“ Giffey kündigte an, es solle noch in diesem Sommer starten.