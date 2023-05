Stadtbahn-Sperrung ab Donnerstag für einige Tage aufgehoben

Jan Jagodschinski (31), nimmt eine Kernbohrung an den Schienen vor.

Auf der Berliner Stadtbahn endet am Donnerstag die erste Sanierungs- und Sperrphase. Ab 22.00 Uhr verkehren Regional- und Fernzüge auf dem Abschnitt zwischen Haupt- und Ostbahnhof für einige Tage wie gewohnt, teilte die Bahn mit. Die Bauarbeiten liefen wie geplant, hieß es bei einer Baustellenbegehung am Dienstag. In der ersten Phase werden mehr als drei Kilometer Schiene auf 800 Metern Strecke zwischen Hauptbahnhof und Friedrichstraße erneuert.