Liebe, Privilegien, Politik: Peter Fox stellt Love Songs vor

Ganz unprätentiös kommt Pierre Baigorry alias Peter Fox auf die Bühne. Sein Publikum ist dieses Mal ein ungewohntes, nämlich eine Menge interessierter Journalistinnen und Journalisten. Ihm gegenüber sitzt Miriam Davoudvandi, Musikjournalistin, die die Veranstaltung moderiert. Peter Fox hat zu einer Pressekonferenz in die Filmstudios Babelsberg geladen. Grund ist sein neues Album „Love Songs“, das am Freitag, den 26. Mai, erscheint.

Fast 15 Jahre liegen zwischen seiner neuen Platte und „Stadtaffe“, dem ersten und einzigen Soloalbum von Peter Fox, der ansonsten erfolgreich mit der Band Seeed unterwegs ist. Auch wenn er natürlich noch derselbe sei, habe er sich verändert in den letzten 15 Jahren, das spiegele sich auch in dem neuen Album wider, sagt er. „Ich wollte frische Musik machen und Sachen, die ich jetzt gut finde.“ Außerdem habe er gewisse Attitüden abgelegt oder sei sich dieser zumindest bewusster.

In elf Songs thematisiert der gebürtige Berliner die Liebe, davon gebe es nämlich zu wenig auf dieser Welt. „Die Platte heißt nicht ohne Grund ,Love Songs’“, betont er. In verschiedenen Facetten hat der 51-Jährige sie auf seinem neuen Album vertont. Mal freudig verliebt und optimistisch, mal melancholisch und mal auch die Abwesenheit dieser. Es singt von partnerschaftlicher Liebe, Freundschaft und um Selbstliebe.

„Love Songs“: Liebe in verschieden Facetten

Eine Klammer um die Stimmungs-Bandbreite der Platte bilden die beiden vorab veröffentlichten Singles „Ein Auge blau“ und „Zukunft Pink“, als jeweils erster und letzter Song des Albums. Chor-Arrangements ziehen sich wie ein roter Faden durch die 35 Minuten „Love Songs“: „Was bei ,Stadtaffe’ die Streicher waren, sind diesmal Chöre“, so Fox in Bezug auf das wiederkehrende Musikelement. Doch natürlich sind auch Streicher auf dem ein oder anderem Song zu hören. Musikalisch reichen die Einflüsse von Afro-Drill und Amapiano über Dancehall und Jersey Club bis hin zu 70er-Electronica und Punk.

Stilgebend für das Album sind auch die Aufnahmen außerhalb des Heimstudios. Ihm sei es wichtig gewesen, dass sich das Album nicht nach Laptopmusik anhöre, sondern dass man Menschen auf dem Album höre, die mitklatschen oder Percussion spielen, so der Musiker.

„Zukunft Pink“: In Kritik wegen kultureller Aneignung

Schon im Oktober veröffentlichte Peter Fox mit „Zukunft Pink“ den ersten Song und ließ die Fans auf ein neues Album hoffen. Der Song wurde zum Hit des Winters, blieb allerdings nicht ohne Kritik. Einige Stimmen warfen Fox kulturelle Aneignung vor, bemängelten, dass sich der Track selbstverständlich an südafrikanischer Musik, vor allem an dem Genre Amapiano bediene. Unter ihnen war auch der Journalist Malcolm Ụzọma Ohanwe, dessen kritische Post auf Instagram mehr als 10.500 Mal geliked wurde.

Peter Fox bezog daraufhin Stellung auf Instagram und nahm Kontakt mit Ohanwe auf, telefonierte einige Male mit ihm. Zeitweise sei sogar ein Podcast mit den beiden geplant gewesen, der jedoch nicht zustande gekommen ist. Auch ein halbes Jahr später, auf der Pressekonferenz zu seinem neuen Album ist deutlich, wie sehr Fox die Kritik beschäftigt. „Ich war getroffen von der Diskussion“, so der Seeed-Musiker.

Er sei schon immer „sehr multikulturell auf der Bühne aufgetreten“, nur wäre es früher kein großes Thema in seinem Umfeld gewesen. „Ich akzeptiere, dass sich das geändert hat. Und es ist größtenteils auch sehr berechtigt, dass es so ist“, sagt Fox. „Wir haben sicher alle etwas dazuzulernen und davon nehme ich mich nicht aus“, betont der Musiker. Er hätte es klarer kommunizieren müssen, so Fox in Bezug auf die Verwendung von Elementen von südafrikanischer Musik. Doch sei die Diskussion nicht fair abgelaufen und die Kritik von Ohanwe an seiner Person teilweise unberechtigt gewesen, da er deutlich auf die Mitwirkung von afroamerikanischen Künstlern hingewiesen habe. „Dennoch ist es sehr wichtig, was Ohanwe macht und er hat mit vielen Sachen recht“, räumt Fox ein.

Durch die Diskussion wären jedoch andere, wichtige Elemente des Songs untergegangen. „Ich befand mich in der Situation, dass über meine Person das Thema kulturelle Aneignung verhandelt wurde – und andere Punkte, die mir wichtig waren in dem Song überhaupt nicht besprochen wurden.“ Damit bezieht er sich auf seinen Verweis auf „Tax me now“, eine Organisation vermögender Menschen, die sich für eine höhere Versteuerung von großen Vermögen einsetzen. „Ich weiß, dass ich eine privilegierte Position habe, die ich zu reflektieren versuche“, so Fox, der sich für die Ziele der Organisation ausspricht.

Peter Fox fühlt sich zu alt für Popstar-Dasein

Er spiele immer wieder mit dem Gedanken, sich politisch zu engagieren, betont Fox. Doch habe er nicht das notwendige Rüstzeug für die Politik: „Ich habe nicht die Skills, um auf dieser Bühne zu performen“, findet der Seeed-Sänger. Er sei zu feinfühlig dafür. „Ich versuche, die politische Arbeit im Subkontext zu machen.“

Auch räumt Fox ein, dass er sich zu alt für das Popstar-Dasein fühle und gibt an, mit der Zeit Platz für die nächste Generation machen zu wollen. Er könne sich vorstellen, in Zukunft eher im Hintergrund für andere Künstler zu produzieren. Er sehe sich nicht als 70-Jähriger, der auf der Bühne steht und ,Schüttel deinen Speck’ singt, sagt Fox schmunzelnd. Doch räumt ein, dass nichts sicher sei. Seine Zukunft scheint offen, aber auf jeden Fall: pink.