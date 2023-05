Berliner Senat berät über Schulthemen

Der Berliner Senat beschäftigt sich bei seiner Sitzung am Dienstag (Pressekonferenz um 13.00 Uhr) mit der aktuellen Situation und der künftigen Entwicklung an Berlins Schulen. So will die neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ihren Kolleginnen und Kollegen einen Zwischenstand geben zur Verbeamtung von Lehrkräften. Diese war in diesem Schuljahr nach 18 Jahren Auszeit wieder eingeführt worden, um den Beruf attraktiver zu machen und dem Lehrermangel an Berlins Schulen entgegenzuwirken. Außerdem berät der Senat über einen Bericht zur Entwicklung der Schülerzahlen, die zuletzt kontinuierlich zunahmen, und zum künftigen Lehrerbedarf.