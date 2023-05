Energiepolitik Brandenburger Kabinett spricht in Brüssel über Energie

Eine Europaflagge weht an einem Mast.

Das Brandenburger Kabinett berät in Brüssel über die europäische Energiepolitik und die Auswirkungen auf das Land. Bei der auswärtigen Sitzung am Dienstag geht es auch um Fördermittel der EU - zum Beispiel für die Lausitz und für die Raffinerie PCK in Schwedt.