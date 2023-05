Brandenburg will als Vorreiter Schutz von Kindern stärken

Kinder und Jugendliche in Brandenburg sollen nach dem Willen von Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) mit einem neuen bundesweit einzigartigen Gesetz besser geschützt werden. „Brandenburg ist damit Vorreiter sowohl inhaltlich als auch im Rahmen der breiten Beteiligung“, sagte Freiberg am Montag in Potsdam. Damit will das Land nicht nur Vorgaben des Bundes umsetzen, sondern zum Beispiel bei Beratung und Kinderschutz darüber hinausgehen. Kinder und Jugendliche sind an der Erarbeitung beteiligt. Freiberg plant, dass das Gesetz am 1. Januar 2024 in Kraft treten soll.