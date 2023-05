104 Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis entdeckt

Bei Kontrollen in Frankfurt (Oder) hat die Bundespolizei am Wochenende 104 Menschen überprüft, die unerlaubt nach Deutschland eingereist sind. Das sei im Vergleich zu den vergangenen Monaten und Wochen verhältnismäßig viel, erklärte eine Sprecherin. Einen Grund für den Anstieg konnte sie nicht nennen. Schwerpunkte der Kontrollen von Freitag bis Sonntag waren die Frankfurter Stadtbrücke und das Stadtgebiet.

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen.

Nach Polizeiangaben wurden überwiegend Männer aus Afghanistan, Syrien und dem Jemen entdeckt, die teilweise gültige Pässe dabei hatten, aber keine Dokumente, die sie zu einem legalen Aufenthalt in Deutschland berechtigt hätten.

Die Menschen im Alter zwischen 14 und 46 Jahren wurden nach Polizeiangaben in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt übergeben.