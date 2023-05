WM: Erfolgreicher Start des Berliner Damen-Doppels

Shan Xiaona in Aktion.

Nina Mittelham und Xiaona Shan sind erfolgreich in die Tischtennis-WM in Durban (Südafrika) gestartet. Das Berliner Doppel behauptete sich nach leichten Anfangsproblemen mit 3:1 Sätzen (11:7, 8:11, 11:7, 11:7) gegen das mexikanische Außenseiter-Duo Arantxa Cossio Acevedes/Yadira Silva. In der nächsten Runde treffen die Berlinerinnen auf die Gewinnerinnen des Duells zwischen Amy Wang/Rachel Sang (USA) und Bernadette Szöcs/Sofia Polcanova (Rumänien/Österreich).