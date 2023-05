Mann steigt aus Tram und wird von Auto erfasst

Ein 42-jähriger Fußgänger ist im Ortsteil Johannisthal im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am Sonntagabend beim Verlassen der Tram von dem Auto eines 21-Jährigen frontal erfasst. Der 21-Jährige fuhr den Angaben zufolge auf dem Sterndamm rechtsseitig an der Tram vorbei, die an einer Haltestelle stand. Der 42-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge Frakturen am rechten Arm und Bein. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.