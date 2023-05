Streik an Berlins Schulen: Wann die Lehrer in den Ausstand treten wollen

Die Gewerkschaft GEW ruft die Berliner Lehrer erneut zum Streik auf. Wann sie in den Ausstand treten wollen und warum.

Auch im März gingen die Lehrkräfte in Berlin für kleinere Klassen auf die Straße.

Anfang Juni An Berlins Schulen wird drei Tage lang gestreikt

Berlin. An den Berliner Schulen droht erneut Unterrichtsausfall: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin setzt ihre Warnstreiks für einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz fort. Sie ruft die tarifbeschäftigten Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Schulpsychologen an den staatlichen Schulen am 6., 7. und 8. Juni zu einer dreitägigen Arbeitsniederlegung auf.

„Die CDU hatte sich vor der Wahl dafür ausgesprochen, dass der Senat mit der GEW Gespräche über einen Tarifvertrag für kleinere Klassen führt. Nach der Wahl ist die CDU nun am Drücker und besetzt sowohl das Finanz- als auch das Bildungsressort“, erklärte Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW Berlin. Bislang habe aber auch der neue Finanzsenator Stefan Evers auf die Aufforderung zu Tarifverhandlungen nicht reagiert.

Der 14. Ausstand für kleinere Klassen

Mit einem Tarifvertrag Gesundheitsschutz will die GEW die Weichen stellen für konkrete Schritte zu kleineren Klassen. Ziel ist es, die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich zu regeln. „Mit einem Tarifvertrag hätten wir ein wirksames Instrument für eine nachhaltige Verbesserung der Personalsituation“, so der GEW-Landesvorsitzende.

Es ist bereits der 14. Streik, seitdem die GEW Berlin im Juni 2021 erstmals zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz aufgefordert hat. Der Senat verweist bislang darauf, dass Berlin - wie alle anderen Bundesländer außer Hessen - der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) angehört. Ohne Zustimmung der Tarifgemeinschaft könne Berlin daher keine Tarifverhandlungen über die Klassengröße aufnehmen. Die TdL lehne solche Verhandlungen ab.

