Berlins Bürgermeister Wegner über Finale: Salz in der Suppe

Der DFB-Pokal ist offiziell an die Final-Gastgeberstadt Berlin übergeben worden. „Diese Pokalspiele sind das Salz in der Suppe für jeden Fußballfan“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Übergabe im Roten Rathaus am Montag. Im Finale am 3. Juni (20.00 Uhr/ZDF und Sky) treffen Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion aufeinander. „Dieses Stadion ist so ein toller Gastgeber für das Finale“, sagte Wegner, der selbst Fan von Hertha BSC ist. „Der Ruf in allen Stadien: 'Berlin, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!' Das macht einen als Berliner natürlich stolz“, sagte der 50-Jährige.