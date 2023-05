Mitgliederzahl jüdischer Gemeinden in Berlin zurückgegangen

Die Zahl der Mitglieder in jüdischen Gemeinden in Berlin ist im Jahr 2022 leicht gesunken. Wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) in Frankfurt mitteilte, gab es im vergangenen Jahr 212 Zugänge und 304 Abgänge von Mitgliedern jüdischer Gemeinden in Berlin. Damit ging die Anzahl der Mitglieder in Berlin um 92 zurück.