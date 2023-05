Verdächtige Jugendliche schweigen nach tödlichen Schüssen

Nach der Tötung eines Mannes in Berlin-Gatow haben sich die verdächtigen Jugendlichen bislang nicht geäußert. Dies sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Der 16-jährige Sohn des Opfers war am Samstag gemeinsam mit einem 17-Jährigen in Untersuchungshaft genommen worden. Die beiden sind zusammen mit der 14-jährigen Tochter des Getöteten und einer weiteren 15-jährigen Jugendlichen die Hauptverdächtigen.