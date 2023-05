Tiere Liebenthaler Jungpferde beziehen Weiden am Schiffshebewerk

Ein Dutzend junger Liebenthaler Pferde hat am Montag die Weiden nahe des Schiffshebewerks in Niederfinow (Landkreis Barnim) bezogen. Zukünftig sollen immer mindestens zwölf Tiere aus der Mutterherde am Standort bleiben, teilte die SHW Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow mit. Überzählige Tiere sollen demnach mittelfristig verkauft werden.