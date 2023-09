Letzte Generation in Berlin aktuell: Neue Straßenblockaden

Auch am Dienstag blockieren Klimakleber wieder einige Straßen in Berlin. Welche Orte betroffen sind. News im Blog.

Newsblog Letzte Generation startet neue Blockaden in Berlin

Am Dienstag blockieren wieder Klimakleber einige Straßen in Berlin

Die Letzte Generation hat am Montag mit mehr als 20 Blockaden den Verkehr in Berlin aufgehalten. Die Aktivisten sprachen von 30 Blockaden.

Berlin. Es geht früh los: Seit Dienstagmorgen blockieren wieder Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation einige Straßen in Berlin.

Wo gibt es aktuell Blockaden in Berlin? Wo sind Demos angekündigt? Wo bestehen Sperrungen und Staus? Die Top-News zur Letzten Generation lesen Sie in diesem Newsblog.

Letzte Generation aktuell: 80-Jährige Aktivistin wird von Straße gelöst und weggetragen

8.40 Uhr: Auf X (ehemals Twitter) ist ein Video aufgetaucht, auf dem eine 80 Jahre alte Aktivistin zu sehen ist, die von der Straße weggetragen wird.

Letzte Generation aktuell: "Weg von Fossil, hin zu gerecht"

8.35 Uhr: Auf X (ehemals Twitter) bekunden die Aktivisten der Letzten Generation ihre Forderungen: "Wir brauchen eine grundlegende Wende: Raus aus den Fossilien bis 2030. Der Bundeskanzler ist hierüber unehrlich. Wenn die Regierung keine gerechte Wende schafft, soll sie einen Gesellschaftsrat einberufen. Wir sind zurück auf den Straßen."

Letzte Generation aktuell: Diese Straßen sind beschädigt und gesperrt

Nach Ankleben mit Quarz-Sand-Kleber sind folgende Straße beschädigt und noch teilweise gesperrt:

Luisenplatz

Osloer Str./Prinzenstr.

Landsberger Allee/Weißenseer Weg

Kantstr./Kaiser-Friedrich-Str. ist der Rückstau wegen aller betroffenen Fahrstreifen besonders lang

Letzte Generation aktuell: GdP fordert Gesellschaft zur Ruhe auf und sich nicht zu Straftaten hinreißen zu lassen

8.20 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei kündigte in einem Statement an, auch heute ihr Bestes zu geben, um Blockaden zu verhindern oder schnellstmöglich zu lösen. GdP-Sprecher bittet die Bevölkerung, die Polizisten ihre Arbeit machen zu lassen und sich nicht zu Straftaten hinreißen zu lassen.

Weiter fordert er, schnellstmöglich eine ZEB (Zentrale Erstbearbeitungsstelle) wie am 1. Mai einzurichten und die Justiz hochzufahren, um der Masse nachkommen zu können und dem möglichst effektiv entgegenzutreten. "Die Letzte Generation ist eine absolute Minderheit, der Kern dieser hierarchisch organisierten Gruppierung möchte spalten, nicht gestalten und unseren demokratsichen Rechtsstaat lahmlegen", so Jendro.

Polizei löst erste Blockade der Letzten Generation auf

8 Uhr: Am Hermannplatz in Kreuzberg löst die Polizei die erste Straßenblockade der Klimakleber auf.

Letzte Generation aktuell: Polizei gegen Klimakleber im Einsatz

7.30 Uhr: Die Polizei Berlin ist im Einsatz, um die Blockadeaktionen zu verhindern und aufzulösen. Auf X (ehemals Twitter) bitten sie die Autofahrer, Ruhe zu bewahren und nicht eigenständig einzugreifen.

Guten Morgen #Berlin.

Auch heute kommt es durch Angehörige der sog. "Letzten Generation" zu Blockaden.

Unsere Kolleg. sind schnellstmöglich vor Ort, um diese zu verhindern oder aufzulösen.

Wir bitten Sie weiterhin, Ruhe zu bewahren und nicht eigenständig einzugreifen.#b1909 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 19, 2023

Letzte Generation aktuell: Klimakleber mit zahlreichen Straßenblockaden am Dienstag

7.20 Uhr: Derzeit sind Blockadeaktionen der Klimaaktivisten nach Angaben der Polizei unter anderem an folgenden Orten bekannt:

Wedding: Osloer - Ecke Stettiner Straße

Kreuzberg: Mehringdamm Ecke Bergmannstr.

Mitte: Torstraße am Rosenthaler Platz

Lichtenberg: Landsberger Allee

Charlottenburg: Am Schloss Charlottenburg

