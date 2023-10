Letzte Generation blockiert Verkehrsader in Charlottenburg

In Charlottenburg blockierten Aktivisten die Otto-Suhr-Allee, in Dahlem besprühten sie die Freie Universität orange. Die News im Blog.

Aktivisten und Aktivistinnen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation halten bei der Blockade einer Straßenkreuzung ein Banner mit der Aufschrift „Die aktuelle Politik hat tödliche Folgen“. Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Morgen nach eigenen Angaben an 19 Verkehrspunkten in Berlin Blockaden abgehalten.

Am Montagmorgen besprühte ein Aktivist ein Gebäude der Freien Universität mit Farbe

Wenig später klebten sich Mitglieder der Gruppe in Charlottenburg auf die Fahrbahn

Klimaaktivisten kippten zuletzt Farbe auf die A100

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin will die Ermittlungen bis zum Jahresende abschließen

Die Reinigung des Brandenburger Tores dauert länger und wird sehr teuer

Berlin. Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben ihre Blockaden in Berlin wieder intensiviert. Zuletzt wurden Aktivisten mit einem Ei beworfen und bespuckt. Die Polizei wies Autofahrer darauf hin, Ruhe zu bewahren und nicht selbst einzugreifen.

Das Berliner Verwaltungsgericht entschied in einem Eilverfahren, dass die Polizei von Klimademonstranten, die sich bei Blockaden an der Straße festgeklebt haben, vorerst keine Gebühren mehr für deren Ablösung verlangen darf.

Wo gibt es aktuell Blockaden in Berlin? Wo sind Demos angekündigt? Wo bestehen Sperrungen und Staus? Die Top-News zur Letzten Generation lesen Sie in diesem Newsblog.

Letzte Generation aktuell in Berlin: Aktivisten kleben sich auf Kreuzung vor Schloss Charlottenburg fest

Montag, 16. Oktober, 10.30 Uhr: Wie die Berliner Polizei mitteilte, startete die Letzte Generation in Charlottenburg eine neue Blockadeaktion zum Wochenstart. Zum Ziel des Protests wurde die Kreuzung Otto-Suhr-Allee/ Luisenplatz vor den Toren von Schloss Charlottenburg. Gegen 9.30 Uhr hefteten sich demnach acht Aktivisten mit Sekundenkleber auf die Fahrbahn der viel befahrenen Verkehrsachse und sorgten dafür, dass der Verkehr in Richtung Westen dort komplett zum Erliegen kam. Eine Stunde zuvor hatte ein einzelner Aktivist ein Gebäude der Freien Universität in Dahlem mit oranger Warnfarbe besprüht.

Klimaaktivisten starten Protestmarsch

Samstag, 14. Oktober, 14.04 Uhr: Die Klimaaktivisten der Letzten Generation demonstrieren am Samstag mit einem Protestmarsch. Dieser startet am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte, wie die Klimaschutzbewegung beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Klimaaktivisten kippen Farbe auf A100

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 7.58 Uhr: Klimaaktivisten haben am Donnerstagmorgen Farbe auf der Stadtautobahn verteilt. Auch am S-Bahnhof Spandau wurde der Autoverkehr blockiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei war demnach an allen drei Blockaden mit über 200 Kräften im Einsatz. Am Vormittag waren die Straßen wieder frei. Ob es Festnahmen gab, war zunächst nicht klar.

In einer Pressemitteilung schrieb die Letzte Generation am Morgen von einer Blockade mit zwei Autos und mehreren Aktivisten auf der A100 in Höhe des Kurfürstendamms. Die Aktivisten hätten zudem die Farben der niederländischen Flagge Rot, Weiß, Blau großflächig auf der Fahrbahn verteilt. Hintergrund sei eine Reihe von Protesten in den Niederlanden, mit denen Aktivisten ein Ende der Subventionen fossiler Energieträger durch die niederländische Regierung erreicht hätten.

Letzte Generation: Beschwerde über „Schmerzgriffe“ der Polizei

Dienstag, 10. Oktober 2023, 15.58 Uhr: Die Letzte Generation hat sich wegen sogenannter Schmerzgriffe durch Polizisten beim Berliner Bürger- und Polizeibeauftragten beschwert. Dem Polizeibeauftragten Alexander Oerke sei eine Dokumentation mit 95 Fällen aus den vergangenen Wochen übergeben worden, teilte die Letzte Generation im Internet mit. Der Beauftragte soll bei Konflikten zwischen Bürgern und Polizei vermitteln.

Die Letzte Generation hatte sich schon häufiger über schmerzhafte Griffe und Techniken der Polizei beim Wegtragen oder sonstigem Entfernen der Blockierer von den Kreuzungen beschwert. Die Polizei wiederum rechtfertigte sich mit Verweis auf ihre gesetzlichen Rechte, auch körperlichen Zwang anzuwenden. Dabei drücken Polizisten eine Hand nach innen um oder den Kopf in den Nacken, um Blockierer über den Schmerz zum Nachgeben zu bewegen.

Staatsanwaltschaft Neuruppin widerspricht der Letzten Generation

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben ein Bild von Claude Monet mit Kartoffelbrei bespritzt und sich dann daneben festgeklebt.

Foto: Unbekannt / dpa

Montag, 9. Oktober 2023, 15.47 Uhr: Die Staatsanwaltschaft Neuruppin will die Ermittlungen gegen Mitglieder der Letzten Generation bis zum Jahresende abschließen. Ob es dann zu einer Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung komme, sei aber völlig offen, betonte einer Sprecher der Behörde am Montag auf Anfrage. „Das hängt vom Ergebnis der Ermittlungen ab“, sagte er. Die Letzte Generation hatte am Montag berichtet, die Staatsanwaltschaft Neuruppin wolle im Herbst wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung Anklage erheben.

Mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern waren Polizei und Staatsanwaltschaft im Dezember 2022 gegen elf Aktivisten der Letzten Generation vorgegangen. Die federführende Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt unter anderem wegen der Störung öffentlicher Betriebe und prüft auch den Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Es geht dabei um Attacken von Klimaaktivisten auf Anlagen der Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Aber auch Ermittlungen wegen Aktionen am Flughafen BER und im Museum Barberini in Potsdam, wo ein wertvolles Gemälde von Claude Monet mit Brei beworfen wurde, übernahm die Staatsanwaltschaft in Neuruppin.

Auch wieder Blockaden am Montagmorgen

8.53 Uhr: Zum Beginn der Woche haben Klimaaktivisten der Letzten Generation erneut an mehreren Orten in Berlin Straßenblockaden errichtet. Mehrere Aktivisten klebten sich am Tempelhofer Damm Ecke Paradestraße fest, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf der Plattform X (ehemals Twitter) staut es sich aktuell stadteinwärts bis zur Ordensmeisterstraße. Dort ist demnach mit mehr als 50 Minuten Verzögerung zu rechnen.

Blockaden gibt es auch an der Danziger Straße Ecke Prenzlauer Allee und am Britzer Damm in Höhe der Stadtautobahn A100. Die Polizei ist mit insgesamt 200 Einsatzkräften in Berlin unterwegs. Mittlerweile sind die Blockaden laut VIZ wieder geräumt.

Eurowings will nach BER-Blockade Schadenersatz von Letzter Generation

Sonntag, 8. Oktober, 11.48 Uhr: Die Lufthansa-Tochter Eurowings fordert von Klimaaktivisten der Letzten Generation nach Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen Schadenersatz. „Eurowings wird für die Airlines der Lufthansa Gruppe materielle Schäden geltend machen, die durch die Aktionen von Aktivisten an den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg entstanden sind“, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet.

Bei einer Blockade des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) im November 2022 hatten Mitglieder der Letzten Generation den Flugbetrieb fast zwei Stunden lang lahmgelegt. Für diese Aktion hat das Unternehmen bereits entsprechende Forderungen gestellt. Sechs an der Aktion beteiligte Aktivisten sollen dem „Bild am Sonntag“-Bericht zufolge bis Mitte Oktober 120.000 Euro zahlen.

Mitglieder der Letzten Generation blockieren immer wieder Flughäfen in Deutschland. Mitte Juli gelangten Klimaaktivisten auf die Rollfelder der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf. Auch am BER blieb die Aktion im November 2022 nicht die letzte dieser Art. Im Mai drangen Aktivisten erneut in das Gelände ein und besprühten eine Privatmaschine mit Farbe. Die Gruppe will mit diesen Aktionen auf die klimaschädlichen Emissionen des Fliegens aufmerksam machen.

Letzte Generation als kriminelle Gruppe? Gutachten sah Spielraum

5.31 Uhr: Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation ist in Berlin nicht als kriminelle Vereinigung eingestuft worden - die entsprechende Prüfung der Senatsjustizverwaltung im Sommer fiel aber keineswegs völlig klar aus. Die Frage lasse sich nicht „eindeutig beantworten“, hieß es in dem internen „Prüfvermerk“ der Behörde vom 11. Juli, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Vielmehr stehe der Staatsanwaltschaft ein „originärer Beurteilungsspielraum“ zu. Allerdings hätten auch die Entscheidungen in anderen Städten wie Potsdam und München für einen entsprechenden Anfangsverdacht keine „zwingenden Auswirkungen“ auf Berlin.

Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) hatte die Prüfung in ihrem Haus wegen Entscheidungen im benachbarten Brandenburg veranlasst. Dort sah das Landgericht Potsdam den Anfangsverdacht, dass die Gruppe eine kriminelle Vereinigung sein könnte.

Die Juristen der Senatorin schrieben im Juli, die Frage hinge „maßgeblich davon ab, ob von den begangenen oder geplanten Straftaten der Vereinigung eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ ausgehe. Das könne man in Berlin durchaus anders bewerten als in Bayern und Brandenburg.

Der Berliner FDP-Generalsekretär Lars Lindemann kritisierte, der Senatsverwaltung für Justiz „fehlt augenscheinlich jeder Wille, (...) die Letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen und damit effektiver gegen kriminelle Machenschaften vorzugehen“.

Verkehrsblockade auf der Kreuzung am Potsdamer Platz

Freitag, 6. Oktober, 9.20 Uhr: Erneut haben Aktivisten der Letzten Generation per Verkehrsblockade protestiert. Am Freitagmorgen klebten sich mehrere Mitglieder der Protestgruppe im Bezirk Mitte auf der Fahrbahn an der Ecke Potsdamer Platz/ Eberstraße fest. Die Polizei traf kurz nach Beginn der Blockade ein.

Am Freitagmorgen blockierten Klimaaktivisten der Letzten Generation die Kreuzung am Potsdamer Platz.

Foto: Unbekannt / BM

Mit schnellem Eingreifen konnten Polizisten größere Straßenblockaden verhindert. Einigen Mitgliedern der Gruppe Letzte Generation gelang es am Freitagmorgen gegen 8.00 Uhr trotzdem, sich auf mehreren Straßen an der großen Kreuzung festzukleben. Es seien aber immer noch Fahrspuren frei geblieben, so dass die Kreuzung nicht blockiert gewesen sei und die Autofahrer um die Demonstranten herumfahren konnten, sagte eine Polizeisprecherin.

In einem Video der Letzten Generation ist zu sehen, wie mehrere Demonstranten sich auf die Straße setzen und sofort Polizisten herbeistürmen und sie wegführen, wegzerren und wegtragen. Die Letzte Generation schrieb, mehrere Dutzend Demonstranten hätten sich beteiligt, neun davon hätten sich festgeklebt. Eine Sprecherin kritisierte den Polizeieinsatz als zu hart.

Nach Angaben der Polizei wurden die angeklebten Demonstranten nach und nach von der Straße abgelöst. Von weiteren Blockaden an anderen Stellen war zunächst nichts bekannt.

Klimaaktivisten kleben sich vor Brandenburger Tor auf die Straße

Donnerstag, 5. Oktober, 8.40 Uhr: Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen in Berlin erneut an mehreren Orten Straßenblockaden errichtet, darunter am Brandenburger Tor. „Mehrere Menschen blockieren aktuell mit einem Dutzend Heu- und Strohballen die Fahrbahn“, teilte die Gruppe am Morgen mit. Der Polizei zufolge waren rund 18 Aktivisten auf der Straße des 17. Juni auf der Fahrbahn vor dem Platz des 18. März. Sie bestätigte, dass auf einem Mietfahrzeug Strohballen antransportiert worden seien. Die Beamten hätten ein Abladen aber verhindert.

Auch auf dem Kurfürstendamm auf Höhe Brandenburgische Straße sowie auf der Bundesallee in Höhe Durlacher Straße kommt es demnach zu Blockaden. Die Verkehrsinformationszentrale warnte vor Einschränkungen für den Verkehr. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge mit rund 300 Kräften im Einsatz.

CDU und SPD einigen sich auf schärferes Polizeigesetz – aber nicht für Klimakleber

6.13 Uhr: Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben sich darauf verständigt, das Berliner Polizeirecht an verschiedenen Stellen zu verändern. So wird unter anderem der Präventivgewahrsam verlängert. Damit soll es möglich werden, potenzielle Straftäter nicht nur wie bisher maximal 48 Stunden einzusperren, sondern sieben Tage im Falle terroristischer Aktivitäten oder fünf Tage bei der Gefahr anderer schwerer Delikte.

Darunter fallen laut dem in den Fraktionen beschlossenen Gesetzesentwurf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, aber auch Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Die diesen zählt neben Menschenraub, Geiselnahme und anderen auch die Nötigung.

Auseinander gehen zwischen SPD und CDU die Meinungen, ob der verlängerte Präventivgewahrsam, der stets von einem Richter anzuordnen ist, auch auf die Klimaaktivisten der Letzten Generation anwendbar sein wird. Welche Auffassungen es gibt, lesen Sie hier.

Aktivisten verzögern Anreise für Union-Fans – weitere Blockaden

Dienstag, 3. Oktober, 17.33 Uhr: Vor dem Champions-League-Spiel des 1. FC Union Berlin haben Klimaaktivisten Zufahrtsstraßen zum Olympiastadion blockiert. Auf der Rudolf-Wissell-Brücke klebten sich die Demonstranten auf die Straße und stellten Autos quer, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Polizei war vor Ort und versuchte, die Personen von der Straße zu lösen. Es kam zu erheblichen Verzögerungen. Auch am Frankfurter Tor und an einigen Stellen an der A100 gab es Blockaden.

Polizei schreitet gegen Autofahrer ein – Behörde begründet Vorgehen

Das Video entstand offenbar am 26.9. gegen 7.25 Uhr während eines Einsatzes auf der Straße des 17. Juni.

Als unsere Kolleg. dort eintrafen - es waren 3 Beamte eines örtlichen Polizeiabschnitts - lag bereits eine nicht angezeigte Versammlung vor.

15.18 Uhr: Das Einschreiten der Polizei gegen einen Autofahrer, der Ende September einen Aktivisten von der Straße gezogen hat, hat für Diskussionen gesorgt. "Seit dem Wochenende wurden wir sehr oft auf ein Video verlinkt & um Stellungnahme gebeten", teilte die Polizei am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X mit. Nun begründete die Behörde das Einschreiten der Einsatzkräfte:

Sitzblockaden sind Versammlungen unter dem Schutz von Art. 8 GG

Das Auflösen einer Versammlung obliegt allein der Polizei

BürgerInnen, die selbst eingreifen, können sich strafbar machen

Seit dem Wochenende wurden wir sehr oft auf ein Video verlinkt & um Stellungnahme gebeten.

Der Ausschnitt zeigt, wie Einsatzkräfte bei einer Straßenblockade einschreiten, als ein Autofahrer einen Angehörigen der sog. Letzten Generation auf der Straße ergreift & ihn zieht. ⬇️

Die Polizei machte zudem weitere Angaben zu dem Video, das in den sozialen Medien kursiert. Dieses entstand am Dienstag, den 26. September gegen 7.25 Uhr während eines Einsatzes auf der Straße des 17. Juni. "Als unsere Kolleg. dort eintrafen – es waren 3 Beamte eines örtlichen Polizeiabschnitts – lag bereits eine nicht angezeigte Versammlung vor", informierte die Behörde. Acht Personen waren auf der Straße, sechs davon waren angeklebt. "Unsere Kollegen verhinderten, dass der Autofahrer den Versammlungsteilnehmer erneut ergreift und wiesen ihn darauf hin, dass bereits Unterstützungskräfte unterwegs sind. Diese Kräfte trafen nach 6 Minuten ein, lösten die Versammlung auf und die angeklebten Personen ab. Bis zur Freigabe der Straße dauerte es insgesamt 53min", so die Behörde.

A100-Blockaden laut VIZ geräumt

Montag, 2. Oktober, 13.10 Uhr: "Die Blockaden auf der A100 konnten jetzt geräumt werden!", schrieb die Verkehrsinformationszentrale beim Kurznachrichtendienst X.

VIZ: A100-Blockade im Bereich Schmargendorf

11.34 Uhr: Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale ist die A100 in beiden Richtungen im Bereich Schmargendorf blockiert. Es gebe Stau in beiden Richtungen, in Richtung Neukölln müssen Autofahrer 1 Stunde mehr Zeit einplanen.

VIZ meldet neue Blockade

10.50 Uhr: Nun ist an der A100 in Richtung Wedding die Ausfahrt Detmolder Straße blockiert, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin beim Kurznachrichtendienst X mit.

Polizei: Verkehr fließt wieder

10.29 Uhr: Die Polizei Berlin konnte nun weitere Blockaden beenden. "Die Blockaden Britzer Damm, Neue Spätstraße, Konstanzer Straße/Berliner Straße, Buschkrugallee, Bundesallee/Durlacher Straße wurden durch unsere Einsatzkräfte aufgelöst und der Verkehr fließt wieder", teilte die Behörde auf X mit.

Eierwurf und Spuck-Attacke auf Aktivisten

10.04 Uhr: Klimaaktivisten der Letzten Generation sind am Montag attackiert worden. "An einer Blockade sollen Teilnehmer mit einem Ei beworfen und bespuckt worden sein", teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mit. Es wurden Strafanzeigen aufgenommen. "Noch einmal: Bewahren Sie Ruhe & machen Sie sich nicht strafbar. Unsere Einsatzkräfte lösen die Blockaden schnellstmöglich", schrieb die Polizei.

Die Polizei gibt ein Blockade-Update

9.35 Uhr: Die Polizei teilte beim Kurznachrichtendienst X mit, dass die Blockade am Hohenzollerndamm aufgelöst werden konnte. Die Konstanzer Straße / Berliner Straße wird demnächst wieder für den Verkehr freigebeben.

Diese Blockaden bestehen noch:

A100-Auffahrt Britzer Damm

Neue Späthstraße

Buschkrugallee

Bundesallee/Durlacher Straße

Innsbrucker Platz/Abfahrt Detmolder Straße

Aktivisten kippen schwarze Farbe auf den Asphalt

9.18 Uhr: Die Letzte Generation hat Fotos zu den Sitzblockaden gepostet. Vor den Aktivisten ist eine schwarze Flüssigkeit auf dem Asphalt zu sehen. Zu dieser Aktion schrieben sie beim Kurznachrichtendienst X: "Unsere Sitzblockaden unterstreichen wir heute mit schwarzer zähflüssiger Farbe aus Ölkanistern." Und weiter: "Im Gegensatz zu der Mischung aus Kleister und schwarzem Kohlepulver, die heute auf der Straße verwendet wurde, lassen sich Schmutz und Schaden, die durch echtes Erdöl entstehen, nicht einfach wegwaschen."

Die Polizei teilte dazu auf X mit: "Bei zwei Blockaden haben die Personen eine bislang unbekannte altölähnliche Masse über mehrere Quadratmeter auf den Fahrbahnen verteilt und im Bereich Britzer Damm sich mittels eines Sand-Klebe-Gemischs auf die Fahrbahn verklebt."

Blockaden auch auf den Autobahnen

9.08 Uhr: "Inzwischen bekamen wir die Information, dass auch direkt auf den Berliner Autobahnen (A111, A100 und A113) Blockaden durchgeführt werden", teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Aktuell gibt es einen Stau in Richtung Neukölln ab Hohenzollerndamm, +30 Min.

Klimaaktivisten starten neue Blockaden

7.58 Uhr: Die Klimaaktivisten der Letzten Generation stören den Verkehr wieder mit Blockaden. "Unsere Kolleg. sind schnellstmöglich am Ort, um diese zu verhindern oder aufzulösen. Wir bitten Sie, Ruhe zu bewahren und nicht eigenständig einzugreifen", teilte die Polizei mit.

Hier gibt es Blockaden:

Britzer Damm in beide Richtungen

Neue Späthstraße

A100 Ausfahrt Konstanzer Straße

A100 Richtung Neukölln, Ausfahrt Buschkrugallee

Hohenzollerndamm

Was Schauspielerin Uschi Glas über die Letzte Generation denkt

Foto: Boris Roessler / dpa

Sonntag, 1. Oktober, 19.38 Uhr: "Mit der Letzten Generation kann ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Ich frage mich, wie die organisiert sind. Wann arbeiten die? Wie machen die das? Wer finanziert die Ausrüstung und die Bahnkarten?", sagte Schauspielerin Uschi Glas im Interview mit unserer Redaktion. "Ich verstehe ihr Anliegen, aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist nicht mein Ding. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele andere Menschen einer ähnlichen Meinung sind. Aber ich habe von Fällen gehört, wo eine Frau dringend zu einem Arzttermin musste oder eine Mutter mit drei hungrigen Kindern ein paar Stunden im Stau gestanden ist. Dafür fehlt mir jedes Verständnis."

Neue Blockaden am Freitag

Freitag, 29. September, 8.20 Uhr: Klimaaktivisten haben am Freitagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. Die Polizei sprach am Freitagmorgen zunächst von vier Aktionen in den Stadtteilen:

Schöneberg

Tempelhof

Prenzlauer Berg

In Schöneberg blockieren Aktivisten der Letzten Generation die Hauptstraße. Auch der ÖPNV ist beeinträchtigt. Eine weitere Blockade ist auf dem Tempelhofer Damm in Höhe Hoeppnerstraße.

Abgesägter Baum und beschmierte Gucci-Filiale: Klimaaktivisten kassieren Strafe

Klimaaktivistin Lilli G. (23) war Teil der Aktion, bei der der Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor abgesägt wurde..

Foto: Olaf Wagner / Unbekannt

Donnerstag, 28. September, 18.24 Uhr: Zwei Klimaaktivisten standen am Donnerstag vor Gericht: Es ging um die beschmierte Gucci-Filiale und den geköpften Weihnachtsbaum. Welche Strafe sie erhielten, lesen Sie in diesem Artikel.

Carl-Christian Emmanuel P. (23, re.) vor der Verhandlung mit seinem Verteidiger Benjamin Düsberg.

Foto: Olaf Wagner / Unbekannt

Weitere Blockaden der Letzten Generation

11 Uhr: Aktuell kommt es auf der A100 an folgenden Stellen zu Blockaden der Letzten Generation:

Ausfahrt Jakob-Kaiser-Platz

Ausfahrt Kurfürstendamm

Ausfahrt Spandauer Damm

Neue Blockaden am Donnerstag

7.50 Uhr: Auf der A100 Höhe Kaiserdamm Richtung Wedding kommt es aktuell zu einer Blockade mit Fahrzeugen der Klimaschutzgruppe „Letzten Generation“. Statt sich wie gewohnt "nur" vor Autos auf die Straße zu kleben, haben die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" am Donnerstagmorgen auch Autos mitgebracht. Ob es ihre eigenen Autos oder Mietwagen sind, blieb zunächst unklar.

Klimakleber blockieren derzeit am Funkturm die Autobahnauffaht Richtung Wedding.

Foto: Unbekannt / Nina Hermann

Die Polizei ist vor Ort, um diese aufzulösen. Aktuell kommt es laut der Verkehrsinformationszentrale zu einem Stau mit Wartezeiten von etwa 30 Minuten.

Guten Morgen #Berlin.

Auf X (ehemals Twitter) äußern sich die Aktivisten wie folgt: "Autobahnverkehr ausgebremst Die Regierung ist durch die Verfassung verpflichtet, unsere Lebensgrundlagen zu schützen – das tut sie derzeit nicht. Unser Protest endete, sobald die politische Wende eingeleitet ist, die Nutzung von Öl, Kohle & Gas bis 2030 endete."

🛑 Autobahnverkehr ausgebremst 🛑



⚖️ Die Regierung ist durch die Verfassung verpflichtet, unsere Lebensgrundlagen zu schützen – das tut sie derzeit nicht.



Klimaaktivisten werfen Polizei Folter vor

Dienstag, 26. September, 15.36 Uhr: Die Letzte Generation kritisierte, das „systematische Zufügen von Schmerzen durch die Berliner Polizei“ würde „mit jedem Tag unserer Proteste“ zunehmen. Wenn Polizisten sich so verhielten, obwohl mildere Mittel wie Wegtragen möglich seien, verstoße sie nicht nur gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, „sondern es entspricht auch der Definition von Folter“.

Zwei Aktivistinnen werden von der Polizei von der Straße getragen und geführt. (Archivbild)

Foto: Unbekannt / Hannes P. Albert/dpa

Tatsächlich wendet die Polizei zum Teil schmerzhafte Griffe und Techniken an, um Blockierer wegzuführen. Sie argumentierte, dabei handele es sich um „Druckpunkt- oder Hebeltechniken“, um die Menschen durch „Bewegungsimpulse kontrolliert von der Straße zu bringen“. Diese könnten kurzzeitig schmerzhaft sein.

Zudem hatte die Gruppe in den vergangenen Tagen immer wieder Videos veröffentlicht, auf denen Übergriffe wütender Autofahrer gegen Blockierer zu sehen waren. Autofahrer beschimpften Demonstranten, manche schlugen sie oder zerrten sie von der Straße. Intern betonte die Letzte Generation, wie wichtig es sei, solche Szenen durch eigene Teams filmen zu lassen. „Wir sind für die externe Berichterstattung sowie die Beweissicherung auf gute Aufnahmen angewiesen.“ Die Filmteams wurden aufgefordert, gute Videos zu produzieren. „Bitte trau Dich, näher ranzugehen, auch wenn du dadurch mal eine Ausweiskontrolle oder Polizeipost in Kauf nimmst.“

Innensenatorin äußert sich zu Gerichtsentscheidung

13.35 Uhr: Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass die POlizei Berlin keine Gebühren von den Klimaklebern für das Lösen von der Straße erheben darf, hat sich Innensenatorin Iris Spranger am Mittag geäußert.

Wie geht es weiter mit dem beschmierten Brandenburger Tor?

11 Uhr: Wie lange die Reinigung des Brandenburger Tores nach der Farbattacke der Klimaschützer noch dauern und wie teuer sie sein wird, soll an diesem Mittwoch oder Donnerstag bekannt gegeben werden. Das kündigte eine Sprecherin des Berliner Immobilienmanagements (BIM) am Dienstag an. Auf mehreren ausgewählten Flächen, die vor rund einer Woche mit oranger Farbe besprüht worden waren, wurden in den vergangenen Tagen verschiedene Reinigungsmittel getestet. Diese Flächen und die jeweiligen Ergebnisse sollten an diesem Dienstag von Experten begutachtet werden. Die Auswertung nimmt dann noch etwas Zeit in Anspruch.

Durch eine Analyse soll auch herausgefunden werden, welche Art von Farbe die Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation für das großflächige Besprühen des Tores verwendet hatten, sagte die Sprecherin. Ziel ist es weiterhin, die restlichen Farbpartikel mit einem schonenden und naturverträglichen chemischen Mittel aus den Poren des Sandsteins zu lösen.

Besonders an den Stellen mit sehr alten Sandsteinen, die im Lauf der Jahre nicht erneuert wurden, sei man bei der ersten Reinigung mit heißem Wasser und Hochdruck vorsichtig gewesen, um den Stein nicht zu beschädigen. Daher sei dort von der tiefer eingedrungenen Farbe noch sehr viel zu sehen.

Der ursprüngliche Kostenrahmen von 35.000 Euro für die Reinigung lässt sich nicht halten. Man erwarte, dass es insgesamt teurer werde, so die BIM. Das sei abhängig vom gewählten Verfahren und dessen Dauer.

Polizei darf Aktivisten laut Gericht nicht zur Kasse bitten

9.40 Uhr: Die Berliner Polizei darf vorerst keine Gebühren von Klimaaktivisten, die sich auf der Straße festkleben, dafür verlangen, dass sie die Klebeverbindung auflöst und die Personen vom Ort wegträgt. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden. Geklagt hatte ein Mann, dersich im Juni 2022 mit anderen Aktivisten auf einer Straßenkreuzung festgeklebt hatte. Die Polizei hatte von ihm eine Gebühr von 241 Euro für das Lösen vom Asphalt und das Wegtragen verlangt.

Auch am Dienstag wieder Blockaden der Letzten Generation

8.15 Uhr: Auch am Dienstagmorgen wird wieder blockiert. Betroffen sind unter anderem die Kantstraße einwärts in Höhe Windscheidstraße und die Konstanzer Straße in Höhe der Abzweigung zur A100. Auch an der Ecke Mühlendamm/Breite Straße in Mitte wird blockiert. Betroffen sind nach Angaben einer Polizeisprecherin des Weiteren die Straße des 17. Juni Ecke Bachstraße, die Kreuzung zwischen Warschauer und Revaler Straße sowie die Prenzlauer Allee Ecke Raumer Straße. An einigen Orten sollen sich Menschen auf der Straße festgeklebt haben.

Blockaden im Ausland geplant – Protest in Berlin wird etwas zurückgefahren

Klimademonstranten haben trotz eines Verbots eine Schnellstraße nahe des niederländischen Parlaments- und Regierungsviertels blockiert.

Foto: Unbekannt / Robin Utrecht/ANP/dpa

Montag, 25. September, 11.47 Uhr: Für das nächste Wochenende rief die Protestgruppe zu Aktionen im Ausland auf. Ziel soll Den Haag in den Niederlanden sein, wo ein großes Bündnis verschiedener Gruppen bei einer täglichen Blockade einer Autobahn unterstützt werden solle. Dafür könne auch der Protest in Berlin etwas zurückgefahren werden. In internen Chatkanälen bittet die Gruppe ihre Unterstützer in dringenden Appellen, durchzuhalten: „Überall regt sich Widerstand. Wir stehen zusammen, über Grenzen hinweg. Wir werden nicht aufhören, bis wir das gewinnen.“

Teures Nachspiel: Bußgeld für Marathon-Störer

Letzte Generation - Störversuch vor Marathon-Start scheitert in Berlin

Foto: Unbekannt

11.45 Uhr: Nach der Störaktion des Berlin-Marathons mit oranger Farbe sollen die beteiligten acht Demonstranten der Gruppe Letzte Generation nun 2000 Euro Strafe zahlen. Sie würden einen Bußgeldbescheid in dieser Höhe erhalten, kündigte eine Polizeisprecherin am Montag an. Diese Strafe war im Vorfeld von der Polizei für den Verstoß gegen ein Demonstrationsverbot für die Klimaschutz-Aktivisten angekündigt worden. Auch weitere strafrechtliche Vorwürfe sind möglich.

Kurz vor dem Start des Marathons am Sonntagmorgen nahe dem Brandenburger Tor waren einige Demonstranten auf die Strecke gestürmt. Sie verschütteten orange Farbe und wollten sich hinsetzen. Polizisten und Ordner zogen oder trugen sie schnell zur Seite. Weitere Störversuche der Letzten Generation beim Marathon wurden von der Polizei verhindert. Insgesamt 40 Mitglieder seien an verschiedenen Stellen überprüft und teils vorläufig festgenommen worden, weil sie „aktionsorientiert“ unterwegs gewesen seien und Transparente oder Warnwesten oder Ähnliches dabei hatten, so die Sprecherin.

Blockaden in Berlin mittlerweile aufgelöst

11.40 Uhr: Die Polizei Berlin konnte die Blockaden mittlerweile auflösen. Wie eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost mitteilte, nahmen 70 Personen an den Blockaden teil, 36 davon klebten sich fest. Bei den Beteiligten wurden die Identitäten festgestellt. Es wurde kein Aktivist in ein Anschlussgewahrsam genommen.

Historikerin zur Farbattacke auf das Brandenburger Tor: "Ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals"

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht.

Foto: Unbekannt / Paul Zinken/dpa

10.01 Uhr: Die Historikerin Hedwig Richter hat in einem Post beim Kurznachrichtendienst X die viel kritisierte Farbattacke der Letzten Generation auf das Brandenburger Tor gelobt. "Ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Mir fällt momentan kein besserer ein", schrieb die Professorin für Neuere und Neuste Geschichte an der Bundeswehr-Universität München.

Der SPD-Politiker Fritz Felgentreu antwortete: "Diesen Tweet verstehe ich nicht." Daraufhin konterte Hedwig Richter: "Es ist gut, dass das Nationaldenkmal an die Zerstörungen erinnert, die wir aktuell anrichten, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig benannt wurden und gegen die wir viel zu wenig unternehmen." Die Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein kommentierte kurz und knapp: "Geschichtsvergessen." Insgesamt wurde der Post von Hedwig Richter kontrovers diskutiert. Zuerst hatte die Berliner Zeitung berichtet.

Verspätungen bei Bussen wegen Blockaden

9.01 Uhr: Bus-Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen derzeit mehr Zeit einplanen. "Die Klimakleber sind unterwegs, deswegen kommt es im Stadtgebiet zu Verspätungen", hieß es von der BVG auf X.

Neue Blockaden in Berlin – Polizei mit dringender Bitte

8.32 Uhr: Die Aktivisten haben am Montag neue Blockaden gestartet. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit. "Aktuell kommt es im Stadtgebiet wieder zu Blockaden der sog. Letzten Generation und somit zu Beeinträchtigungen", teilte die Behörde mit. Und weiter: "Noch einmal die Bitte: Greifen Sie nicht selbst ein. Unsere Kolleg. sind schnellstmöglich vor Ort, um diese zu verhindern oder aufzulösen."An einigen Orten hätten Menschen sich auf der Straße festgeklebt. Eine Blockade konnte die Polizei verhindern. Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation teilte mit, Mitglieder säßen „an zahlreichen Verkehrsadern der Hauptstadt“.

Überblick über die Blockaden:

Heckerdamm – 1 Fahrsteifen blockiert

Messedamm – 1 Fahrstreifen blockiert

Puschkinallee/Elsenstraße blockiert

Alt-Friedrichsfelde blockiert

Britzer Damm blockiert

Prenzlauer Promenade – Polizei verhinderte die Blockade

Aktuelle Blockaden:

🟡Heckerdamm - 1 Fahrsteifen blockiert

🟢 Prenzlauer Promenade - verhindert

🔴 Puschkinallee/Elsenstraße

🔴 Alt-Friedrichsfelde

🟡 Messedamm - 1 Fahrstreifen blockiert

👉🏽 Der Expertenrat des Bundestages sagt etwas anderes.



Psychologin schleust sich ein – Vernichtende Einblicke

„Ich werde zu einer Art Feind stilisiert“: Maria-Christina Nimmerfroh.

Foto: Tom BuschardT / Unbekannt

7.49 Uhr: Seit vielen Jahren beschäftigt sich Maria-Christina Nimmerfroh mit der Wirkungsweise und Organisation von Non-Profit-Organisationen – von der Mobilisierung über das Marketing bis zur Wirkung in der Öffentlichkeit. Ende vergangenen Jahres schleuste sich die Diplom-Psychologin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bei der Letzten Generation ein. Mit der Morgenpost spricht sie über die überraschenden Einblicke, die sie erhalten hat. Unter anderem, dass es der Letzten Generation gar nicht um das Erfüllen ihrer Forderungen geht. Das Interview lesen Sie hier.

Störversuche beim Marathon – 31 Aktivisten vorläufig festgenommen

Aktivisten der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" werden bei einer Protestaktion gestoppt.

Foto: Unbekannt / Paul Zinken/dpa

Sonntag, 24. September, 15.44 Uhr: Aktivisten sind laut Polizei mehrfach mit Störversuchen beim Berlin-Marathon gescheitert. Nach dem Vorfall kurz vor Beginn des Laufs am Sonntagmorgen hätten Einsatzkräfte noch weitere Aktionen verhindert, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag. 31 Menschen in Zusammenhang mit der Letzten Generation wurden demnach vorläufig festgenommen. Ein Teil von ihnen sei nach einer Aufnahme der Personalien bereits wieder auf freiem Fuß. Ob die Polizei weitere Beschuldigte im Anschluss in Gewahrsam nimmt, war zunächst offen.

Marathon in Berlin: Letzte Generation verschüttet Farbe - Klebeaktion scheitert

Foto: Unbekannt

Kurz vor dem Start des Marathons am Morgen waren laut Polizei acht Aktivisten von zwei Seiten auf die Strecke auf der Straße des 17. Juni gelangt. Sie verschütteten orange Farbe und hatten Banner der Gruppe Letzte Generation dabei. Einsatzkräfte schritten demnach ein, bevor sich die Aktivisten ankleben konnten. Auf der Straße blieben Farbkleckse zurück. Die weiteren Störversuche sollen sich laut Polizei an verschiedenen Orten entlang der Strecke ereignet haben. Die Beschuldigten seien etwa bei vorbereitenden Handlungen beobachtet worden und Einsatzkräfte unmittelbar eingeschritten, sagte die Sprecherin.

Protestmarsch der Letzten Generation – Teilnehmer auf Kreuzung

Samstag, 23. September, 16.58 Uhr: Im Zuge eines Protestmarschs haben Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation eine Kreuzung in Berlin besetzt. Dutzende Teilnehmer hätten sich am Samstagnachmittag an der Ecke Potsdamer Straße/Kurfürstenstraße niedergelassen, sagte eine Polizeisprecherin. Klebstoff wie bei anderen Aktionen habe die Gruppe dabei nicht verwendet. Die Versammlungslage wurde von der Polizei beendet, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagabend mitteilte.

Einsatzkräfte seien am späten Nachmittag noch dabei gewesen, die Protestierenden von der Straße zu tragen. Die Beamten stellten demnach die Identität von gut 100 Menschen fest, in der Spitze hätten rund 130 Menschen an dem Marsch teilgenommen. Über etwaige Festnahmen und weitere Folgen war der Polizei zunächst nichts bekannt.

Das Bündnis Letzte Generation kritisierte unter anderem, dass die Polizei am Morgen vor einer Veranstaltung der Gruppe in der Apostelkirche in Schöneberg alle Eintreffenden kontrolliert und Personalien aufgenommen habe. Eine Polizeisprecherin sprach von einer „genauen Beobachtung“ der Gruppierung, auch wegen der angekündigten Störung des Marathons am Sonntag. Bereits am Samstag gingen in der Hauptstadt Teilnehmer des kleineren Skater-Marathons an den Start. Dieser war laut Polizei nicht von der Aktion betroffen.

Kai Wegner: Klimaschützer sollen beim Marathon auf Proteste verzichten

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner spricht im Berliner Abgeordnetenhaus.

Foto: Unbekannt / Sebastian Christoph Gollnow/dpa

8.08 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Klimaschutzgruppe Letzte Generation aufgefordert, auf Protestaktionen beim Marathon am Sonntag zu verzichten. „Wenn die sogenannten Klima-Aktivisten den Marathon stören wollen, dann wird das viele Berlinerinnen und Berliner sehr verärgern“, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. „Ich mag es mir gar nicht vorstellen: Durch eine Störaktion könnte sogar ein Marathon-Weltrekord verhindert werden. Ich sage es erneut ganz deutlich: Wer sich für Klimaschutz einsetzen will, sollte auf diese provokativen und auch strafbaren Aktionen verzichten.“

„Jeder Störerin und jeder Störer soll wissen, dass die Polizei und der Rechtsstaat deutlich durchgreifen werden. Ich wünsche mir deshalb, dass die sogenannte Letzte Generation von ihrer Ankündigung, den Marathon stören zu wollen, noch Abstand nimmt“, so der CDU-Politiker. Er befürchte auch, dass die Akzeptanz für den Klimaschutz sinke, „wenn die sogenannte Letzte Generation ihre Straßenblockaden oder die Beschädigung von historischen Gebäuden wie dem Brandenburger Tor nicht endlich beendet.“ Wenn die Akzeptanz für mehr Klimaschutzmaßnahmen wegbreche, seien die Klimaziele nicht zu erreichen. „Ich möchte aber die Klimaschutzziele erreichen – in Berlin, Deutschland und weltweit“, sagte Wegner.

Die Berliner Polizei sei sehr gut auf den Marathon vorbereitet und werde mit vielen Kräften im Einsatz sein, um jegliche Störung dieser internationalen Laufveranstaltung zu verhindern. „Es ärgert mich sehr, dass die Berliner Polizei wegen der Straßenblockaden und anderer Störaktionen der sogenannten Letzten Generation so viele Einsatzstunden aufbringen muss.“ Das sei Zeit, die dann für die Verbrechensbekämpfung fehle. „Die Einsätze gegen die Straßenblockaden und andere Aktionen kosten alle Steuerzahler viel Geld. Geld, das wir viel besser für den Kampf gegen den Klimawandel nutzen könnten.“

Er sich ganz sicher, dass sich die Berlinerinnen und Berliner auf den Marathon „sehr freuen und sich nicht von der sogenannten Letzten Generation abschrecken lassen“, so der Regierende Bürgermeister. „Der Marathon wird auch in diesem Jahr wieder ein Sport-Fest in Berlin. Berlin wird einmal mehr zeigen, dass es der richtige Ort für sportliche Großveranstaltungen ist.“

Aktivisten können Widerspruch gegen Protest-Verbot einlegen

Freitag, 22. September 2023, 11.50 Uhr: Gegen die Allgemeinverfügung, die in Absprache zwischen Polizei und Innenverwaltung veröffentlicht wurde, besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. "Ein Widerspruch hat aber keine aufschiebende Wirkung, wir werden also unseren Vorbereitungen auf den Berlin-Marathon wie gehabt fortsetzen", erklärt Polizeisprecherin Anja Dierschke. Eine Allgemeinverfügung ermöglicht den Einsatzkräften der Polizei beispielsweise ein schnelleres Eingreifen, sollte es zu Störungen von Seiten der Klimaaktivisten kommen. Zuwiderhandlungen können mit bis zu 2000 Euro Ordnungsgeld geahndet werden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt dieses Vorgehen. "Mit einer Allgemeinverfügung können die Polizistinnen und Polizisten besser arbeiten und schneller gegen Störer vorgehen", sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro der Berliner Morgenpost. "Das gibt es bereits in anderen Städte wie beispielsweise in Braunschweig. Nicht nur während des Marathons sollte man grundsätzlich über Allgemeinverfügungen im Berliner Stadtgebiet nachdenken. Das würde die Arbeit der Polizei bei ihren Einsätzen gegen die andauernden Klimablockaden erleichtern."

Polizei macht Protest-Verbot bei Marathon offiziell

11.35 Uhr: Wie die Berliner Polizei auf Anfrage bestätigt, wurde eine Allgemeinverfügung zur Verhinderung von Klimaprotesten und Klimablockaden im Zusammenhang mit dem Berlin-Marathon im Amtsblatt veröffentlicht. Zudem kann die Allgemeinverfügung auf dem Polizeiabschnitt 28 an der Invalidenstraße eingesehen werden. Wörtlich heißt es: "Allgemeinverfügung zu nicht angezeigten Versammlungen im Zusammenhang mit Straßenblockaden und Protestaktionen von der Gruppierung 'Letzte Generation' auf bestimmten Straßen und Autobahnen vom 23. September 2023, 08:00 Uhr bis zum 24. September 2023, 24:00 Uhr."

Letzte Generation: "Ja, wir unterbrechen den Berlin-Marathon"

10.55 Uhr: Die Letzte Generation hat angekündigt, den Berlin-Marathon zu stören. "Ja, wir unterbrechen den Berlin-Marathon", heißt es in einer Pressemitteilung der Aktivisten von Freitag. Vor der Klimakatastrophe könne man nicht davonrennen, so die Letzte Generation weiter. Weitere Angaben dazu gab es nicht, auch auf Nachfragen gab es zunächst keine Antwort. Zuvor hatten der Polizei keine konkreten Hinweise auf mögliche Störaktionen der Aktivisten vorgelegen.

Blockaden am Freitag in Berlin – Polizei zieht Bilanz

10.45 Uhr: Mit mehreren Straßenblockaden haben Demonstranten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation am Freitagvormittag den Verkehr gestört. Die Polizei sprach von zehn Blockaden, von denen aber vier durch schnelles Eingreifen von Polizisten auf den entsprechenden Kreuzungen verhindert worden seien. Auch die weiteren drei Sitzblockaden und drei Blockaden durch sehr langsames Gehen, sogenannte Laufblockaden, auf der Straßen seien von der Polizei recht zügig beendet worden. Insgesamt hätten sich 75 Unterstützer der Letzten Generation beteiligt.

Neue Blockaden der Klimaaktivisten

8.40 Uhr: Die Klimaaktivisten der Letzten Generation sind aktuell wieder auf den Straßen Berlins unterwegs. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gibt es Blockaden an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Wisbyer Straße und am Tempelhofer Damm in Höhe Anschlussstelle A100. Die Polizei ist im Einsatz. An drei weiteren Kreuzungen konnte die Polizei Blockaden verhindern. Die Polizei mahnte: "Bitte bewahren Sie Ruhe & greifen nicht selbst ein!"

Heute wieder Laufblockaden in Berlin!



📌 https://t.co/lj5sGRJLgO



🗣️ Claudia dazu:

„Wir alle können uns doch darauf einigen, dass wir so grundlegende

Polizei verbietet Marathon-Proteste und droht mit Bußgeld

6.20 Uhr: Die Berliner Polizei will mit einem Verbot von Protestaktionen Störungen von Klimademonstranten beim Marathon am Wochenende verhindern. Regelungen dazu sollen am Freitag veröffentlicht werden, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung werden geahndet und sind mit einem hohen Bußgeld belegt“, so der Sprecher weiter.

Der „Tagesspiegel“ berichtete, jegliche nicht angemeldete Versammlung oder Aktion im Bereich des Marathons werde verboten. Bei Verstößen drohe ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro pro Person.

Die Polizei geht zunächst nicht von Störungen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation aus. „Derzeit gibt es keine Erkenntnisse, dass die Letzte Generation beabsichtigt, im Zusammenhang mit dem Berlin-Marathon Blockadeaktionen oder ähnliche Aktionen durchzuführen“, so der Sprecher.

Ein kompletter Schutz der Strecke sei aber sehr schwierig. Angesichts der Größe des Einsatzraumes rund um den Berlin-Marathon sei es so gut wie unmöglich, die Marathonstrecke derart zu schützen, dass Blockadeaktionen oder sonstige Störungen gänzlich ausgeschlossen werden könnten, hieß es. Sollte es zu Störungen kommen, würden Polizisten und auch Ordner so schnell wie möglich reagieren.

