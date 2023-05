Verkehrsteilnehmer in Berlin müssen sich auf dem Steglitzer Damm und in Rummelsburg ab sechs Uhr auf Einschränkungen einstellen.

Berlin am Montagmorgen

Berlin am Montagmorgen Verkehrseinschränkungen mit Straßensperren & S-Bahn-Ausfall

Berlin. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf dem Steglitzer Damm und in Rummelsburg ab sechs Uhr auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines Rohrschadens wird die Untere Kynaststraße voll gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte. Ab sechs Uhr bis zum 26. Mai wird die Durchfahrt zwischen Marktstraße und Obere Kynaststraße für Autos und Radfahrer in beide Richtungen gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

#Rummelsburg: Auf der Unteren #Kynaststraße muss als Noteinsatz ein Rohrschaden beseitigt werden. Die Straße ist ab ca. 06:00 Uhr bis 26.05.2023 in beiden Richtungen zwischen Marktstraße und Obere Kynaststraße für den Kfz- und Radverkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgewiesen. pic.twitter.com/BaQ73Z7LOM — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 22, 2023

Auch auf dem Steglitzer Damm kommt es ab sechs Uhr zu Behinderungen. Bis 14 Uhr steht wegen einer Tagesbaustelle in Richtung Reutlinger Straße zwischen Bibracher Weg und Attilastraße nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

Personalausfall bei der S-Bahn

Bei der Berliner S-Bahn gibt es am Montagmorgen ebenfalls Probleme. Wegen eines kurzfristigen Personalausfalls verkehrt die Linie S45 nicht zwischen Altglienicke und Flughafen BER Terminal 1-2. Hinzu kommt: Zwischen Schöneweide und Flughafen BER Terminal 1-2 verkehrt die Linie S9 im 20-Minuten-Takt.