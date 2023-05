Mann fährt ohne Führerschein und unter Drogen durch Marzahn

Ein 35 Jahre alter Mann ist ohne Führerschein und unter Einfluss von Drogen mit seinem Auto durch Berlin-Marzahn gefahren. Er sei am Samstagabend deutlich zu schnell, teils schlingernd gefahren und habe dabei auch andere Autos überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten den Mann, nachdem er seinen Wagen auf einem Gehweg in der Seehauser Straße zum Stehen gebracht hatte.