Abgetrennter Kopf einer Kuh in Pool entdeckt

Gäste einer Pension in Märkische Heide haben in einem Pool den abgetrennten Kopf einer Milchkuh entdeckt. Die Hintergründe des Vorfalls vom Freitag im Landkreis Dahme-Spreewald sind nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Das Veterinäramt sei über das Geschehen in Kenntnis gesetzt worden. Über den Verbleib des restlichen Körpers des Tieres hat die Polizei noch keine Informationen, wie es am Sonntag hieß. Die Ermittlungen unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauerten an.