Viktoria-Frauen Regionalliga-Meister: Relegation gegen HSV

Jena/Berlin (dpa/bb). Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben sich vorzeitig den Meistertitel der Regionalliga Nordost gesichert. Am 25. und vorletzten Spieltag gewann das Team von Trainer Alejandro Prieto bei der zweiten Mannschaft von Carl Zeiss Jena mit 3:0 (2:0) und kann mit vier Punkten Vorsprung am letzten Spieltag nicht mehr vom zweitplatzierten Union Berlin vom Spitzenplatz verdrängt werden.

Torjägerin Aylin Yaren mit ihrem 42. Saisontreffer in der 28. Minute und Maja Wasiak sechs Minuten später erzielten am Sonntag per Doppelschlag in der ersten Halbzeit eine beruhigende Führung. Marlies Sänger sorgte in der 78. Minute für die endgültige Entscheidung.

Um in die zweite Bundesliga aufzusteigen, muss Viktoria die Relegationsspiele gegen den Nordmeister für sich entscheiden. Hier steht seit Wochen der Hamburger SV als Gegner fest. Das Hinspiel findet am 10. oder 11. Juni beim Nordrivalen statt. Am Wochenende darauf wird das Rückspiel im Stadion Lichterfelde ausgetragen.

Sechs Frauen um die zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst hatten vor der aktuellen Spielzeit die Frauenfußball-Abteilung von Viktoria übernommen. Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren aus der drittklassigen Regionalliga in die Bundesliga aufzusteigen. Unter den Investoren und Investorinnen befinden sich bekannte Persönlichkeiten wie Maria Höfl-Riesch, Carolin Kebekus, Nikeata Thompson und Dunja Hayali.