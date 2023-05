Wentowsee in Brandenburg: Nach tagelanger Suche - Leiche gefunden

Zehdenick. Bei der Suche nach den zwei vermissten jungen Männern in Zabelsdorf (Oberhavel) hat die Polizei eine Leiche im Großen Wentowsee entdeckt. Das meldet die "B.Z." Anhand der Kleidung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um Leon B. handelt, heißt es in dem Bericht weiter. Die Leiche soll am Mittwochmorgen auf dem See getrieben haben. Von dem zweiten jungen Mann fehlt weiter jede Spur.

Die beiden 22-Jährigen hatten den Himmelfahrtstag (18. Mai 2023) mit Freunden gefeiert. Nachdem sich die Party aufgelöst hatte, seien die beiden nach Angaben der Polizei vermutlich zum Ufer des Großen Wentowsees gegangen und seitdem unauffindbar.

„Die Eltern von einem der beiden Vermissten hatten sich am Tag darauf, dem 19. Mai, nachmittags an die Polizei gewandt, weil sie die beiden jungen Männer vermissten, kein Lebenszeichen mehr von ihnen hatten“, sagt Dörte Röhrs, die Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Brandenburg. „Darauf begann noch am Freitag die Suche.“ Diese wurde über den Sonnabend und Sonntag fortgesetzt und dauerte auch am Montag noch an, so die Sprecherin.

Wentowsee: Suche auch mit Hubschrauber und Tauchern

Während die Wasserschutzpolizei vor Ort den See und den Uferbereich absuchte, habe die Polizeiinspektion Oberhavel in den vergangenen Tagen intensiv an Land gesucht und Anwohner und Passanten befragt, sagt Röhrs. Außerdem seien ein Hubschrauber und Drohnen im Einsatz gewesen sowie Taucher und Hunde. Ein Boot mit Sonar-Technik, das mittels ausgesandter Schallimpulse Objekte im Wasser orten kann, wurde ebenfalls in die Suche integriert. „Wir haben alles ausgeschöpft, aber hatten bisher leider keinen Erfolg“, so die Pressesprecherin der Polizei am Montag gegenüber der Berliner Morgenpost.

Mittlerweile fokussieren sich die Ermittlungs- und Suchmaßnahmen auf den Großen Wentowsee, so Röhrs, weil alles darauf hindeute, dass die beiden Vermissten dort ertrunken seien. „Wenn dem so ist, besteht nicht mehr viel Hoffnung.“

DLRG-Sprecher: „Gefahr des Wassers wird unterschätzt“

Der Große Wentowsee bei Zehdenick.

Foto: Uta Keseling

Dass Menschen im Großen Wentowsee ertrunken seien, habe er bisher nicht erlebt, sagte ein Anwohner, der seit einigen Jahren direkt am Wasser wohnt. Auch er habe am Sonntag, wie andere seiner Nachbarn, bei der Suche nach den Vermissten geholfen. Eine ältere Nachbarin erinnert sich wiederum an einen tragischen Fall zu DDR-Zeiten, als wohl zwei Kinder im See ertrunken sein sollen. Das Gebiet zwischen Zehdenick und Gransee ist reich an Gewässern. Neben der Havel, die hier fließt, gibt es zahlreiche Seen und Kanäle, die durch den jahrzehntelangen Tonabbau für die Ziegelherstellung entstanden sind. „Das erschwert vermutlich die Suche“, so der Anwohner.

„Wasser ist und bleibt gefährlich“, betont Daniel Keip, Leiter der Verbandskommunikation der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Landesverband Brandenburg und fügt hinzu: „Das größte Risiko ist immer, dass die eigenen Fähigkeiten überschätzt werden und die Gefahr des Wassers unterschätzt wird.“ Aktuell hätten die Gewässer eine Temperatur von 15 bis 17 Grad, die nahe Havel liege bei 16 Grad. Der große Temperaturunterschied sei eine Stress- beziehungsweise Belastungssituation für Herz und Kreislauf, ganz unabhängig von Alter oder Trainingsstatus. „Man sollte sich akklimatisieren, mit Wasser nass spritzen, bevor man ganz eintaucht, auf das eigene Körpergefühl hören und nicht gleich am ersten Badetag der Saison kilometerweit schwimmen“, rät der Experte. Er empfiehlt zudem bewachte oder zumindest mit Rettungsmitteln ausgestattete Badestellen. Rettungsringe oder -leinen könnten den Unterschied bei der Rettung eines Ertrinkenden machen.

Nachts kann man schnell die Orientierung verlieren

„Wir kennen ja auch nur die Schilderungen aus der Öffentlichkeit – aber Nachtbaden, wie in diesem konkreten Fall, besonders in möglicherweise alkoholisiertem Zustand, ist natürlich hoch gefährlich“, so Kneip. Zum einen passiere es nachts schnell, dass man im schwarzen See und der dunklen Umgebung die Orientierung verliere. Zum anderen sei es für Helferinnen und Helfer zu dieser nachtschlafenden Zeit schwierig, entsprechende Suchmaßnahmen zu beginnen und einen Suchansatz zu gewinnen.

Alkoholisiert zu schwimmen sei grundsätzlich gefährlich: „Der Körper verändert Reaktionsfähigkeit und -schnelligkeit und die Blutgefäße weiten sich, das Blut fließt anders“, erklärt der DLRG-Sprecher. Zusammenfassend gilt „nicht unvernünftig am Wasser zu sein und immer dort zu baden, wo andere Menschen auf einen aufmerksam werden, wenn es zu Problemen kommt.“