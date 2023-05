Behörden in Berlin Gendersprache in der Verwaltung: Wegner mit klarer Meinung

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich gegen Gendersprache in der Verwaltung ausgesprochen. Der CDU-Politiker begründete dies damit, dass die Sprache in der Verwaltung verständlich sein müsse und wies beispielsweise auf Zuwanderer hin.

"Wir erwarten ja auch von Menschen, die nach Deutschland kommen, dass sie Deutsch lernen, und gerade die Behörden sollten es ihnen nicht unnötig schwer machen", sagte Wegner der Bild am Sonntag. "Jeder kann privat sprechen, wie er möchte. Aber ich möchte gern das Deutsch sprechen, das ich in der Schule gelernt habe und das alle verstehen", so Wegner weiter.

Gegenüber dem Tagesspiegel sagte Wegner, dass er keinen Brief aus der Senatskanzlei in Gendersprache unterschreiben werde. In der Verwaltung wird es aber weiterhin Gendersprache geben. "Mir geht es nicht um Verbote. Es wird auch keine Rückabwicklungen in der Berliner Verwaltung geben", stellte Wegner im Tagesspiegel klar.

Widerspruch kam von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) auf Twitter: "Eine leicht verständliche und inklusive Sprache ist kein Widerspruch, sondern unser Anspruch. Denn Sprache macht Denken und die Position der SPD ist klar: Wir setzen uns für eine einfachere Sprache unserer öffentlichen Einrichtungen ein und stehen gleichzeitig für die Errungenschaft einer geschlechtergerechten Sprache, die unsere moderne Gesellschaft abbildet."

Hinweise auf Anpassungen am Internetauftritt

Auf der offiziellen Website der Stadt Berlin ist derzeit unter der Rubrik „Geschlechtergerechte Sprache“ ein Hinweis zu lesen, wonach Anpassungen am Internetauftritt erfolgen, „um den aktuellen Senatsumbildungen gerecht zu werden“. Nach einem RBB-Bericht wurde auf der Website bislang dafür geworben, „sich von alten Sprech- und Denkgewohnheiten zu verabschieden“. Grundlage war ein Verwaltungsleitfaden aus dem Jahr 2012.

Anmerkung der Redaktion: Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat den Artikel korrigiert. Die Aussage von Kai Wegner wurde präzisiert. Er spricht sich gegen Gendersprache in der Verwaltung aus, spricht aber nicht von einem künftigen Verzicht.

