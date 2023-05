Verfassungsänderung Schwarz-Rot will Wahlalter 16 bald auf den Weg bringen

Bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU hat sich die SPD in diesem Punkt durchgesetzt: In Berlin sollen Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Schwarz-Rot will dafür schon bald die Verfassung ändern.