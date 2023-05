BHC-Damen verlieren Viertelfinale - Herren müssen in Spiel 3

Die Damen des Berliner HC sind in den Viertelfinal-Playoffs der 1. Feldhockey-Bundesliga gescheitert. Das Team von Trainer Tin Matkovic verlor am Samstag auch das zweite Spiel der Best-of-three-Serie bei Rot-Weiss Köln mit 0:2 (0:1). Zuvor waren die BHC-Herren Meister Köln mit 0:2 (0:2) unterlegen. Aufgrund des 3:2-Sieges im ersten Duell bestreiten sie jedoch am Sonntag (12.00 Uhr) ein entscheidendes drittes Viertelfinale in der Domstadt.