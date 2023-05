Tödliche Schüsse in Gatow: Kinder des Opfers tatverdächtig

Polizeibeamte stehen an einer Grünanlage in Berlin-Gatow.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Gatow hat die Polizei dessen 16 Jahre alten Sohn festgenommen. Auch ein 17-Jähriger sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Berlin mit. Die Beiden sollen gemeinsam mit der Tochter des Opfers und der Freundin des 16-Jährigen den Syrer am Dienstag unter einem Vorwand an den späteren Tatort auf einen Parkplatz gelockt haben. Der 40-Jährige sei durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden und vor Ort gestorben. Die Ermittler gehen von heimtückischen Mord aus. Der Sohn und der 17-Jährige sollten noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.