Jugendliche attackieren Gruppe mit Messern

Neun Jugendliche sollen in Berlin-Hellersdorf eine andere Gruppe von 12 bis 14 Heranwachsenden unter anderem mit Messern angegriffen haben. Wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte, wurden in der Nacht insgesamt acht Menschen verletzt: Ein 19-Jähriger erlitt demnach durch einen Schlagstock Kopfverletzungen, ein 17-Jähriger Faustschläge am Kopf und sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 21 Jahren Verletzungen durch Reizgas.