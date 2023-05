Schüle spricht auf Jugendweihe-Feier in Potsdam

In Brandenburg und Berlin finden in diesen Wochen die Jugendweihe-Feiern statt. Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) gratulierte am Samstag 168 Jugendlichen im Nikolaisaal Potsdam zum Eintritt in den neuen Lebensabschnitt. Mit der Jugendweihe gingen die Jugendlichen einen wichtigen Schritt in Richtung Eigenverantwortung, sagte Schüle. „Ich will ermutigen, Ideale und Werte zu entwickeln, und eine selbstkritische, aber zugleich empathische Haltung zu finden.“ Sie könne nicht versprechen, dass man damit alle Probleme - persönliche wie globale - bewältigen könne. „Aber es hilft, mit den Widrigkeiten des Lebens und den großen gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen.“