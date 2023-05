Protest an der Oder: Naturschützer wollen Rechte für Fluss

Kienitz (dpa/bb). Mit zahlreichen Aktionen rücken Anwohner und Umweltschützer aus Deutschland und Polen den Naturschutz an der Oder in den Fokus. Ein Protestmarsch auf polnischer Seite für mehr Naturschutz soll entlang des Flusslaufs bis zum 3. Juni in 44 Etappen das Stettiner Haff in Stepnica erreichen. Das teilte die polnische Initiative „Osoba Odra“ auf ihrer Internetseite mit. An diesem Montag soll der Marsch in Świecko gegenüber von Frankfurt (Oder) ankommen. Umweltschützer auf deutscher Seite wollen in der kommenden Woche die polnischen Akteure mit Booten begrüßen.

Begonnen hatte der Protestmarsch von polnischen Umweltschützern über rund 956 Kilometer den Angaben nach vor genau einem Monat an der Oderquelle im Nordosten Tschechiens. Ziel der Aktion ist es laut der Initiative, Gesetze zum Schutz des Flusses zu ändern und eine Anerkennung der Oder als „Rechtssubjekt“ zu erreichen. „Wenn Unternehmen als juristische Person betrachtet werden können, warum dann nicht auch einen lebenden Fluss als juristische Person betrachten?“, hieß es unter anderem.

Die Idee entstand nach Angaben der Akteure im vergangenen Jahr unter dem Eindruck des Fischsterbens. Im Sommer 2022 waren in der Oder massenhaft Fische umgekommen. Fachleute gehen seitdem davon aus, dass hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift der Algenart wesentliche Ursachen für das Fischsterben waren.

Seit diesem Samstag läuft auch der polnische Alpinist Hubert Szczepan Krzemiński die Oder entlang. Er wolle die Strecke von der Quelle bis zur Mündung in 14 Tagen absolvieren, teilte er auf Facebook mit. Er werde laufen, weil er der Oder helfen wolle. „Ein Marsch, ein Lauf und ein Ziel: die Oder als Rechtssubjekt anzuerkennen. Wir folgen, wir lieben, wir unterstützen!“, postete er.

Vor dem Hintergrund befasst sich auch die Europa-Universität Viadrina im neuen Semester mit der Oder-Katastrophe vom vergangenen Sommer. Forschende beschäftigen sich mit dem deutsch-polnischen Management der ökologischen Krise. Für eine Analyse will Politikwissenschaftlerin Anja Hennig nach eigenen Angaben mit Studierenden mit dem polnischen Botschafter und Nichtregierungsorganisationen aus dem Umweltbereich sprechen. Ziel sei die Krisensituation inhaltlich zu analysieren und daraus Schlüsse für die deutsch-polnischen Beziehungen zu ziehen. Ergebnisse sollen öffentlich gemacht werden.

Die Frage, ob die Oder einen Rechtsstatus bekommen soll, wird an der Uni ebenfalls wissenschaftlich beleuchtet. Laut Kultursoziologin Estela Schindel geht es um einen legalen Rahmen, um Ökosystem und Flüsse zu schützen.

Mit Musik und Tanz in der Natur wollen Anwohner und Umweltschützer den gefährdeten Fluss unterstützen. An diesem Samstag (20.15 Uhr) und am Samstag kommender Woche werden regionale Künstler an den Ufern des Flusses auftreten.