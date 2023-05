Kai Wegner erfüllt Witali Klitschko eine Bitte

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat der Ukraine eine unkomplizierte Hilfe für verletzte Soldaten zugesagt. „Soldatinnen und Soldaten werden in Berliner Krankenhäusern versorgt und müssen dafür die Kosten nicht tragen. Diese werden durch die Sozialämter getragen“, teilte Wegner am Samstag mit. Warum dies in der Vergangenheit in Einzelfällen nicht geschehen sei, werde durch die zuständige Fachaufsicht geprüft, hieß es von der Senatskanzlei. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Kiews Bürgermeister Witali Klitschko spricht mit den Medien in der Nähe eines Wohnhauses, das von der russischen Armee beschossen wurde.

Foto: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Wegner reagierte damit auf eine Bitte des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt, Witali Klitschko. Dieser hatte den Regierenden Bürgermeister in einem Brief um mehr Hilfe gebeten. Der RBB hatte daraus zitiert. Demnach wurden seit 2014 mehr als 60 verletzte Soldaten im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin versorgt. Inzwischen sei mit bis zu 500 verwundeten ukrainischen Soldaten pro Monat zu rechnen. Zumindest für einen Teil davon erhofft sich der Bürgermeister von Kiew demnach eine Behandlung in Berlin.

Nach Angaben der Senatskanzlei will sich Wegner mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kurzschließen: „Weitere Formen der Unterstützung und medizinischen Versorgung wird der Regierende Bürgermeister mit dem Bundesminister der Verteidigung in Kürze beraten“, hieß es.

Unterdessen sagten die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Industrienationen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kurz vor einem Treffen in Japan weitere Hilfen zu. „Wir ergreifen konkrete Maßnahmen, um die Ukraine angesichts des fortdauernden illegalen russischen Angriffskriegs so lange zu unterstützen, wie dies nötig ist“, hieß es einer am Samstag verabschiedeten G7-Erklärung.

Selenskyj landete am Samstag in Hiroshima. Zum Abschluss des dreitägigen Gipfels am Sonntag wird er an den Arbeitssitzungen teilnehmen. „Wichtiges Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine“, schrieb Selenskyj auf Twitter. „Sicherheit und verstärkte Zusammenarbeit für unseren Sieg. Der Frieden wird heute näher kommen.“

Russlands brutaler Angriffskrieg stelle „eine Bedrohung für die ganze Welt“ dar und verletze „grundlegende Normen, Regeln und Prinzipien der internationalen Staatengemeinschaft“, schrieben die G7-Staaten. Man verpflichte sich, die „diplomatische, finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken“ und die Kosten für Russland und seine Unterstützer zu erhöhen.