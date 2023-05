Erst Wolken, dann Sonne: Wochenende bringt 28 Grad Celsius

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf Temperaturen bis zu 28 Grad am Wochenende freuen. Am Samstag stehen zunächst Wolken am Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, bleibt es am Samstag aber trocken bei Temperaturen von 18 bis 23 Grad. Am Abend und in der Nacht warnt der DWD vor örtlichen Gewittern.

Potsdam (dpa/bb). Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf Temperaturen bis zu 28 Grad am Wochenende freuen. Am Samstag stehen zunächst Wolken am Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, bleibt es am Samstag aber trocken bei Temperaturen von 18 bis 23 Grad. Am Abend und in der Nacht warnt der DWD vor örtlichen Gewittern.

In der Nacht zu Sonntag kühlt es auf 14 bis 10 Grad ab. Die Wolken ziehen sich am Sonntag zurück und die Sonne kommt zum Vorschein. Mit 25 bis 28 Grad wird es in Brandenburg und Berlin sommerlich warm.

Die Nacht zu Montag bleibt trocken bei 15 bis 12 Grad. Am Montag geht das warme Wetter in die Verlängerung: Es bleibt trocken und heiter bei 25 bis 28 Grad.