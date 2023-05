Wosz leidet mit der Hertha: „Macht mich einfach nur traurig“

Ex-Fußballprofi Dariusz Wosz leidet mit Hertha BSC. „Das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich bin Hertha-Fan, immer noch. Was dort alles passiert, macht mich einfach nur traurig“, sagte Wosz in einem Interview der „Berliner Morgenpost“ (Samstag). Vom Sommer 1998 an spielte der mittlerweile 53-Jährige für den Berliner Bundesligisten. Wosz kam damals vom VfL Bochum und wechselte im Sommer 2001 auch wieder zurück zum Ruhrgebiets-Club, gegen den sich der drohende Abstieg der Hertha an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) entscheiden kann.