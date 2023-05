Estudiantes de la Plata ziehen Kaufoption für Ascacibar

Der sportlich und finanziell angeschlagene Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann Santiago Ascacibar von der Gehaltsliste streichen. Der Heimatclub des 26 Jahre alten Argentiniers, Estudiantes de la Plata, zog die Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler und verpflichtete den Profi bis Dezember 2026, wie der Verein am Freitag mitteilte. Ascacibar war im Januar zu seinem Heimatclub zurückgekehrt, nachdem er bei seiner halbjährigen Leihe beim italienischen Erstligisten US Cremonese und zuvor in Berlin nicht glücklich geworden war.