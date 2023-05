125 Jahre Berliner Morgenpost: Wir suchen Ihre Erinnerungen

Die Berliner Morgenpost gehört seit fast 125 Jahren zum Leben der Berlinerinnen und Berliner. Hier: Werbung in den 1950er-Jahren an einem Bauzaun in West-Berlin.

Berlin. Im kommenden September jährt sich ein besonderes Datum: Die Berliner Morgenpost wird am 20. September 125 Jahre alt. Für uns wird das natürlich Anlass sein zu feiern – vor allem aber auch, zurückzublicken auf 125 bewegte Jahre Zeitungsgeschichte in Berlin. Und dabei bauen wir auch auf Sie: Wir suchen Ihre „Morgenpost-Geschichten“.

Viele Abonnenten sind seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten treue Leser. Manchmal kritisch, manchmal begeistert, in jedem Fall sehr aufmerksam verfolgen Sie, was wir Ihnen täglich berichten. Das wissen wir aus vielen Leserbriefen und Begegnungen – und dafür danken wir Ihnen ausdrücklich.

Und so möchten wir Sie nun um etwas bitten – um Ihre Morgenpost-Erinnerungen. Was war Ihnen in den vergangenen Jahren in unserer Berichterstattung besonders wichtig? Welche Ereignisse haben Sie so sehr bewegt, dass Sie Artikel oder ganze Ausgaben aufgehoben haben – etwa von Jahrestagen wie dem Mauerfall oder vielleicht sogar aus der Zeit des Mauerbaus? Erinnern Sie sich noch an Berichte in schwierigen Zeiten wie etwa den Protesten von 1967/68, an die Anschläge in den USA am 11. September 2001 – oder auch an Bilder aus glücklichen Tagen wie der Fußballweltmeisterschaft 2006, als sich in Berlin die ganze Welt in den Armen lag?

Berichte, Fotos und Erinnerungen der Leser werden besondere Rolle spielen

An vielen Orten ist die Geschichte der Berliner Morgenpost im Stadtbild ablesbar, wie etwa hier in Friedenau.

Foto: Jörg Krauthöfer für BERLINER MORGENPOST / BM

Oder sind Sie schon einmal selbst in der Morgenpost vorgekommen? Egal, ob einem großen Artikel oder zum Beispiel als „Morgenpost-Baby“, die wir viele Jahre lang täglich im Lokalteil willkommen geheißen haben – wir sind gespannt auf Sie und Ihre Erlebnisse mit der Berliner Morgenpost. Wie Sie uns erreichen können, lesen Sie am Ende des Artikels.

Das Morgenpost-Jubiläum werden wir im September gebührend begehen. Unter anderem mit einer besonderen Morgenpost-Ausgabe am 20. September, in der auch Ihre Berichte, Fotos und Erinnerungen eine besondere Rolle spielen sollen. Und natürlich ist noch viel mehr geplant – dazu werden wir demnächst mehr verraten.

Die Berliner Morgenpost blickt zurück auf eine große Geschichte. Gegründet im Jahr 1898 durch den Berliner Verleger Leopold Ullstein und seine Söhne, erschien sie damals mit einem programmatischen Titelkopf als „Neues Berliner Lokalblatt“. Die Idee: Die Morgenpost sollte als Lokalzeitung eine gedruckte Begleitung der Berlinerinnen und Berliner im Alltag sein. Als erste Nachrichtenquelle des Tages, geliefert im günstigen wöchentlichen Abonnement. Aktuell, mit objektiven Informationen aus Politik, Wirtschaft und der Welt. Nicht „wilhelminisch“ und auch nicht parteipolitisch geprägt, sondern durchaus kritisch gegenüber den Herrschenden.

Berliner Morgenpost: 125 Jahre Zeitungs- und Zeitgeschichte

Dazu gab es schon damals das Wichtigste aus den Vororten, die ja erst 1920 zu Groß-Berlin zusammenwuchsen. Außerdem amüsante Gesellschaftsberichte, viele Polizeimeldungen und Gerichtsreportagen aus einer Stadt, die schon damals so verrückt war wie heute. Die Morgenpost bot Fortsetzungsromane, Rätsel, Rezepte, Mode – und die Kleinanzeigen, die die Zeitungen über Jahrzehnte prägten. Diese Mischung machte die Morgenpost zu einer Erfolgsgeschichte, deren Höhepunkt 1930 erreicht war, als sie mit 600.000 gedruckten Exemplaren die auflagenstärkste Zeitung der Republik war.

Doch im 20. Jahrhundert wurde auch die Morgenpost zur Chronistin der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, aller warnenden Berichterstattung über den erstarkenden Nationalsozialismus zum Trotz. Die jüdische Gründerfamilie wurde nach 1933 von den Nationalsozialisten systematisch entmachtet und 1934 zum Verkauf zu einem Spottpreis gezwungen. Die Ullsteins flohen ins Exil. Und die Berliner Morgenpost wie alle Zeitungen „gleichgeschaltet“ zum Propagandablatt der Nationalsozialisten.

Erst 1952 erhielten die Ullsteins per Restitutionsbescheid ihren Verlag zurück – das, was noch übrig war. Dennoch konnte schon am 26. September 1952 die erste Berliner Morgenpost wieder erscheinen, gedruckt im Tempelhofer Ullstein-Haus. Im Jahr 1959 erwarb der Verlag Axel Springer die Aktienmehrheit der Ullstein AG samt Berliner Morgenpost.

Im Jahr 2014 wurde dann wiederum ein neues Kapitel aufgeschlagen: Seitdem gehört die Berliner Morgenpost zur großen Tageszeitungs-„Familie“ der FUNKE Mediengruppe in Essen.

Schreiben Sie uns:

E-Mail: morgenpost125@morgenpost.de oder per Post: FUNKE Medien Berlin GmbH, 125 Jahre BM, Friedrichstraße 70, 10117 Berlin.