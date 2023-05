SC Potsdam vor Umbruch: Kapitänin Emonts bleibt

Volleyball-Vizemeister kann trotz eines großen Umbruchs in der Mannschaft weiter auf Laura Emonts bauen. Die Kapitänin verlängerte ihren Vertrag um eine weitere Saison, wie der Verein am Freitag mitteilte. „Der Verein - so glaube ich - weiß, was er an mir hat. Umgekehrt weiß ich genauso, was ich am SC Potsdam habe“, wird die 32-Jährige in einer Mitteilung zitiert, „es herrscht wirklich eine große gegenseitige Wertschätzung. Das spürt man auch im Umgang miteinander.“