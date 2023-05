Berlin-Neukölln: Polizei verbietet erneut Pro-Palästina-Demo

Am Sonnabend Polizei verbietet erneut Pro-Palästina-Demo in Neukölln

Berlin. Die Polizei Berlin hat erneut eine Pro-Palästina-Demonstration in Neukölln verboten: Eine für Sonnabend 16 Uhr auf dem Hermannplatz geplante Kundgebung wurde untersagt, teilte die Polizei Berlin am Freitag mit. Es bestehe die „unmittelbare Gefahr“, dass es „zu antisemitischen und volksverhetzenden Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft, Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommt“, hieß es als Begründung. Die Kampagne „Nakba75“ kündigte in sozialen Medien an, gegen das Verbot vor Gericht vorzugehen und ein Alternativprogramm am Sonnabend anzubieten.

Die Versammlung mit 1000 erwarteten Teilnehmern war als „Demonstration für das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zum 75. Jahrestag der Nakba“ angemeldet. Nakba, arabisch für „Katastrophe“, nennen Palästinenser die Flucht und Vertreibung von etwa 700.000 Menschen im Zuge der Staatsgründung Israels 1948. Um den Jahrestag am 15. Mai herum kommt es in Berlin immer wieder zu Kundgebungen mit Vorfällen. Ein sensibles Thema. Erst Anfang April hatten „Tod den Juden“-Rufe bei einer Demo in Kreuzberg und Neukölln national und international für Empörung gesorgt.

„Vorurteile gegen Muslime und Palästinenser“

„Die Begründungen für die Verbote verschiedenster Demos lauten meistens sehr ähnlich“, sagte Ahmed Abed, Rechtsanwalt und Fraktionsvorsitzender der Linke Neukölln, der Morgenpost. Meistens werde auf Vorfälle bei früheren Demos verwiesen und dass ähnliche Vorfälle zu befürchten seien. „Solche Begründungen sind von Vorurteilen gegen Muslime und Palästinenser geprägt.“ Es gebe etwa 160.000 arabischstämmige Menschen in Berlin und fast 30.000 in Neukölln. „Sie, ihre Unterstützer und Sympathisanten müssen die Möglichkeit haben, friedlich zu protestieren.“

Lesen Sie auch: Statt Protesten: Was steckt hinter Pro-Palästina-Tänzen?

Die Kampagne „Nakba75“ kündigte ein Alternativprogramm in Räumlichkeiten in der Köpenicker Straße in Kreuzberg mit Kunstausstellung, Diskussion und Gedenk-Kundgebung an. Zudem hatte der Social-Media-Kanal zu spontanen Tanzprotesten aufgerufen: „Sie verbieten, wir tanzen Dabke“, hieß es Der arabische Volkstanz solle in Gruppen ab fünf Personen öffentlich aufgeführt werden, ist im Netz zu lesen.

Lesen Sie HIER mehr Nachrichten aus Berlin-Neukölln.