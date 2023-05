Expo 2035 in Berlin: So reagiert die Stadt auf Giffeys ambitionierte Pläne

Berlin. Das Werben von Berlins neuer Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), die Weltausstellung 2035 in die Stadt zu holen, hat am Donnerstag zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Während die Industrie- und Handelskammer (IHK) entsprechende Pläne befürwortet, lehnt die Linkspartei sie ab. Auch die Grünen äußerten sich zunächst skeptisch. Berlins neuer Senat aus CDU und SPD hatte schon in seinem Koalitionsvertrag festgeschrieben, die Idee einer Expo 2035 zu prüfen und einen Beteiligungsprozess zu entwickeln.

IHK-Präsident Sebastian Stietzel sagte in einer ersten Reaktion gegenüber der Berliner Morgenpost, er sehe in einer möglichen Expo 2035 eine „große Chance“. Berlin traue sich häufig zu wenig zu, denke oft zu klein und bleibe deshalb auch mitunter hinter dem eigenen Anspruch, eine Weltmetropole zu sein, zurück, so Stietzel. „Eine Veranstaltung wie die Expo mit einer solchen internationalen Strahlkraft kann helfen, diese Einstellung zu ändern.“

Expo in Berlin – IHK: Keine grüne Wiese bebauen, sondern die Stadt nachhaltig entwickeln

Stietzel betonte weiter, er sehe in einer Weltausstellung in Berlin auch die Möglichkeit, das vorhandene Potenzial der Stadt in Wirtschaft und Wissenschaft auch mal „auf die Straße zu bringen.“ „Wir wollen zeigen, was Berlin kann. Und eine Weltausstellung in mehr als zehn Jahren ist eine tolle Zielmarke, die Stadt bis dahin entsprechend zu transformieren“, erklärte er.

In einem möglichen Bewerbungskonzept müsse jedoch ersichtlich werden, dass es nicht darum gehe, ein Messegelände zu gestalten oder Beton auf die grüne Wiese zu bauen. „Jeder Euro, den wir investieren, muss in die nachhaltige Transformation und die nachhaltige Nutzung gehen“, sagte der IHK-Präsident weiter. So könnten aus seiner Sicht auch Fragen zum Wohnungsbau, der Stadtentwicklung, der Mobilität oder dem Thema Smart City beschleunigt und unterstützt werden.

Linke: Expo in Berlin falsche Antwort auf marode Schulen, kaputte Infrastruktur und Verkehrsinfarkte

Von der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus gab es hingegen deutliche Kritik für die Idee einer Expo in Berlin. Nationale Leistungsschauen und die Suche nach neuen Besucherrekorden seien definitiv die falsche Antwort auf marode Schulen, kaputte Infrastruktur und drohende Verkehrsinfarkte. „Giffey zeigt stellvertretend für die schwarz-rote Chaoskoalition ihre Provinzialität mit den Vorstößen zu Olympia und Weltausstellung für Berlin. Denn ihr Wunsch nach Metropolenzauber und Konsumschlager klammert die drängenden Probleme Berlins komplett aus“, erklärte die Sprecherin für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Tourismus, Katalin Gennburg, auf Morgenpost-Anfrage. Lesen Sie auch: Wie Berlins Südosten zum Boom-Korridor werden soll

Gennburg zufolge habe die Vergangenheit gezeigt, dass Weltausstellungen vor allem denjenigen geholfen hätten, die sie zuvor gefordert hatten: „Baufirmen und Industrieunternehmen und glanzlosen Politiker*innen, die für solche Großevents maßlos Steuergelder verbrennen und Städte verschulden. Giffey macht auch als Wirtschaftssenatorin vor allem Politik für die Bau- und Immobilienlobby der Stadt“, schreibt die Linkspolitikerin.

Grüne: Erst Hausaufgaben erledigen, dann neue Prestigeprojekte

Auch die Grünen reagierten skeptisch: „Ich glaube, wir sollten in Berlin erstmal unsere Hausaufgaben in Bezug auf Klimaneutralität und bezahlbares Wohnen machen, bevor wir mit neuen Prestigeprojekten rausgehen“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Christoph Wapler. Auch der baupolitische Sprecher, Andreas Otto, gab sich zurückhaltend: „Giffey sollte sich mit Brandenburg besprechen, dem Abgeordnetenhaus ein Konzept vorlegen, dann gucken wir uns das an.“

Die neue Berliner Wirtschaftssenatorin hatte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärt, in einer internationalen Ausstellung wie der Expo eine große Entwicklungschance für Berlin zu sehen. „Wichtig ist aber, dass an ein solch großes Vorhaben nicht ohne die enge Einbindung der Stadtgesellschaft herangegangen werden kann.“ Es brauche einen gemeinschaftlichen Ansatz. „Und es stellt sich immer auch die Frage: Was bleibt davon für die Stadt? Was entsteht an nachhaltiger Infrastruktur, die auch nach einer Expo sinnvoll genutzt werden kann?“ Auch interessant: So kann Berlins Wirtschaft die Energiekrise meistern

„Das muss man gut durchdenken und auch durchrechnen“, sagte Giffey. „Wir sehen am Beispiel des Messegeschäfts, dass sich solche Investitionen für die Stadt lohnen können: Ein in die Messe Berlin investierter Euro zahlt sich etwa sechsfach als Stadtrendite aus.“ Dadurch erhalte die Stadt einen Schub. „Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, dass Investitionen, die für touristische Attraktivität und wirtschaftliche Entwicklung getätigt werden, der Stadt immer etwas zurückbringen sollten.“

Expo 2000 in Hannover war die letzte Weltausstellung in Deutschland

Giffey sagte weiter, aus ihrer Sicht müsse ein Konzept für die Expo mit einem für die Stadtentwicklung verbunden sein. „Ich glaube auch, dass eine Weltausstellung nicht zu denken ist, ohne zwei große Zukunftsfragen in den Fokus zu stellen: Wie sichern wir soziale Gerechtigkeit und bezahlbares Wohnen in Metropolen? Und: Wie sorgen wir für die notwendigen Veränderungsprozesse, damit unsere Städte klimaneutral werden können?“

Die bislang letzte Weltausstellung in Deutschland war die Expo 2000 in Hannover. Davor hatte es bereits vier Weltausstellungen in Deutschland gegeben, drei in Berlin und eine in München. Die jüngste Weltausstellung war die Expo 2020 in Dubai, die allerdings wegen der Pandemie zwischen Oktober 2021 und März 2022 stattfand. In die Vereinigten Arabischen Emirate kamen gut 24 Millionen Besucher. Die Kosten für die Weltausstellung wurden auf rund sieben Milliarden Dollar geschätzt.