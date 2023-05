Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmung haben in Brandenburg 2022 deutlich höhere Schäden an Autos verursacht als noch im Jahr zuvor. Zu dem Ergebnis kommt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung. Demnach verursachten Unwetter an Kraftfahrzeugen in Brandenburg im Vorjahr 6500 Schäden in Höhe von 18 Millionen Euro. Im Jahr 2021 waren es 2600 Schäden mit Kosten von 8 Millionen Euro gewesen.

Versicherungen Deutlich höhere Unwetterschäden an Autos in Brandenburg

Im bundesweiten Vergleich liegt Brandenburg damit auf dem neunten Platz. Am stärksten von Unwettern betroffen waren Autofahrer in Rheinland-Pfalz. Hier wurden 49.500 Schäden in Höhe von 180 Millionen Euro gezählt.

Insgesamt habe man bundesweit rund 290.000 Schäden in Höhe von 900 Millionen Euro an Kraftfahrzeugen verzeichnet. Damit seien die Werte 2022 in Deutschland leicht unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben, teilte der GDV mit. 125 Millionen Euro Schaden hatte dabei allein die Orkanserie „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ im Februar 2022 verursacht. In 2021, dem Jahr der Ahrtal-Überschwemmungen, lag die Schadensumme bundesweit bei 1,8 Milliarden Euro.