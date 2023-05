Allianz für inklusive Special Olympics-Berichterstattung

Elf führende Medienunternehmen haben sich zur Berichterstattung über die Special Olympics vom 17. bis 25. Juni zusammengeschlossen. ARD, ZDF, Sky, Sport1, RTL, Prosieben/Sat1, Prime Video, Meta, DAZN, Bild sowie die Deutsche Telekom wollen das Sportereignis in Berlin medial begleiten. „Ich glaube, es ist ein Auftakt in der deutschen Wahrnehmung“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin.