Ufa will Menschen mit Behinderung mehr Präsenz verschaffen

Die Produktionsfirma Ufa will Menschen mit Behinderung mehr Präsenz in Film und Fernsehen verschaffen. Dazu sei eine Ausschreibung für eine Serie mit einer Länge von 15 bis 45 Minuten pro Folge gestartet worden, teilte die Ufa am Dienstag mit. Die Ausschreibung richte sich an Filmschaffende und Autoren, die selbst eine Behinderung oder Persönliche Erfahrung damit im engen Umfeld hätten. Die beste Idee werde von einer Fachjury mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro und der Chance auf Verwirklichung der Serie honoriert.