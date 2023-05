IHK: Unternehmen sehen Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko

Eine leichte Erholung der Wirtschaft in Westbrandenburg wird aus Sicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Potsdam durch den Fachkräftemangel gebremst. Dies zeigten Rückmeldungen von hunderten Unternehmen im Kammerbezirk Potsdam, wie Mario Tobias, IHK-Hauptgeschäftsführer Mario Tobias am Dienstag sagte. Die IHK veröffentlichte Ergebnisse der Frühjahrs-Konjunkturumfrage. Der Geschäftsklimaindex für die Region zwischen Prignitz und Fläming steigt demnach auf 109,0 Punkte, zu Jahresbeginn lag er noch bei 97,4 Punkten.