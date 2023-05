In Berlin ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2022 erstmals seit Jahren wieder gestiegen. Mehr als 17.300 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr gebaut, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Das waren demnach rund neun Prozent mehr als im Jahr davor. Es war zudem die zweithöchste Zahl an Fertigstellungen seit 2013. Nur im Jahr 2019 wurden den Statistikern zufolge noch mehr Wohnungen gebaut.

Eine Baugerüst steht an einem Wohnhaus.

Wohnungsbau Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Berlin gestiegen

Berlin (dpa/bb). In Berlin ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2022 erstmals seit Jahren wieder gestiegen. Mehr als 17.300 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr gebaut, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Das waren demnach rund neun Prozent mehr als im Jahr davor. Es war zudem die zweithöchste Zahl an Fertigstellungen seit 2013. Nur im Jahr 2019 wurden den Statistikern zufolge noch mehr Wohnungen gebaut.

Die meisten Wohnungen, rund 15.400, sind im vergangenen Jahr in Neubauten entstanden. Bei den übrigen handelt es sich um Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Auch die Zahl der genehmigten, aber noch nicht fertigen Wohnungen war in Berlin zuletzt gestiegen - um 11,5 Prozent auf knapp 3 600 im ersten Quartal dieses Jahres.

Auf dem angespannten Wohnungsmarkt gilt die Zahl neuer Wohnungen als wichtiger Indikator. Von einer Entspannung der Lage ist die Hauptstadt trotz der Steigerung im vergangenen Jahr weit entfernt. Die neue Landesregierung hält am Ziel des alten Senats fest, jährlich mindestens 20.000 neue Wohnungen bauen zu wollen.